Fascino Fatale torna su Netflix con la seconda stagione, svelata la data di uscita e il trailer

Dopo il successo di pubblico della sua prima stagione torna su Netflix il volume 2 di Fascino Fatale, il thriller erotico che racconta una storia di segreti, omicidi, il tutto corredato da un bel po' di scene passionali. Attualmente la terza serie Netflix più vista in tutto il mondo, con 24,800,000 ore di visualizzazione, e in Italia il secondo titolo più visto, Fascino Fatale sta per tornare con i nuovi episodi del volume 2. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Fascino Fatale 2 e quando usciranno su Netflix i nuovi episodi? Scopriamolo insieme buttando un occhio sul nuovo trailer ufficiale di Fascino Fatale, volume 2.

Fascino Fatale: di cosa parla

Una donna sposata passa un fatidico weekend fuori casa che accende la passione, ma che si conclude in tragedia e la spinge a dubitare di chi le sta accanto.

Fascino fatale 2: il trailer ufficiale

Fascino fatale 2: quando esce su Netflix

Fascino Fatale 2 debutterà su Netflix il prossimo 4 agosto 2023.