Fascino fatale, tutto ciò che bisogna sapere sulla serie Netflix del momento

C'è una nuova serie Netflix che da quando è uscita ha subito catturato l'attenzione del pubblico al punto da finire al primo posto tra le serie più viste in Italia in questo momento. Parliamo di Fascino fatale, una crime dai toni erotici di 14 episodi che racconta una storia fatta di tradimenti, segreti, omicidi e tanta tanta passione. Ma come mai sembra proprio che tutti stiano guardando Fascino fatale su Netflix? Sicuramente il genere crime/erotico affascina molto il pubblico della piattaforma di streaming ed è quasi sempre sinonimo di successo, basta pensare a titoli come Sex/Life oppure Ossessione che sono diventati fin da subito dei colossi di questo genere di racconto. In più, cosa c'è di più attraente di scene di sesso, passione e desiderio oltre che intrighi e segreti da nascondere? E se siete già incuriositi da questa serie tv e avete voglia di scoprire qualcosa in più su Fascino fatale, ecco alcuni dettagli sulla trama e il trailer ufficiale della serie.

Fascino fatale: la trama della serie Netflix del momento

Una donna sposata passa un fatidico weekend fuori casa che accende la passione, ma che si conclude in tragedia e la spinge a dubitare di chi le sta accanto.

Fascino fatale: trailer ufficiale

Fascino fatale: data di uscita su Netflix

Fascino fatale è uscita su Netflix il 7 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.