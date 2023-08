Ferry, arriva su Netflix una serie dedicata a Ferry Bouman, il cattivo di Undercover

I fan di Undercover, la serie belga-olandese lanciata da Netflix nel 2021, lo ricorderanno, per tutti gli altri è tempo di conoscere Ferry Bouman. Il grande cattivo della prima stagione di Undercover, interpretato ancora una volta da Frank Lammers, sta per tornare su Netflix con una nuova serie di genere thriller che racconterà la sua storia. Con 8 episodi questa serie trasporterà il pubblico nel mondo del narcotraffico e vedrà Bouman, che già era stato protagonista del prequel di Undercover, intitolato sempre Ferry, alle prese con la produzione di ecstasy e affari piuttosto loschi. Ma cosa dobbiamo aspettarsi da Ferry: la serie e quando debutterà su Netflix? Scopriamolo insieme.

Ferry: la trama

Ferry Bouman cerca di farsi un nome all'interno della criminalità di Brabant come produttore di ecstasy alle prime armi. Con John, il cognato Lars, Remco e Dennis, lotta contro l'irremovibile narcoboss Arie Tack e una nota gang di motociclisti per guadagnarsi un posto al vertice. Ma solo quando la sua compagna Danielle scopre il lato oscuro dei suoi affari, si capirà quale prezzo Ferry deve pagare per diventare il più grande di tutti.

Ferry: la serie, quando esce su Netflix

Ferry: la serie debutterà su Netflix il prossimo 3 novembre 2023.