Fiasco, la nuova commedia di Netflix sul cinema: trama e quando esce

Su Netflix è in arrivo una nuova serie comedy, in 7 episodi, pronta a far ridere ma anche riflettere sul mondo del cinema. Si intitola Fiasco ed è una comedy esilarante che racconta la storia di un giovane regista alle prese con il suo primo film che, però, non avrà il risultato atteso una volta uscito al cinema. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo, a oggi, su Fiasco e quando uscirà su Netflix.

Fiasco: la trama

Raphael è un giovane e ambizioso regista che lavora al suo primo lungometraggio, ma la messa in scena sul set del dietro le quinte sconvolgerà i suoi piani scatenando il caos.

Fiasco: chi c'è nel cast

Il cast di Fiasco è composto da: Pierre Niney, Géraldine Nakache, Pascal Demolon, Leslie Medina, Louise Coldefy, Djimo, Juliette Gasquet, Igor Gotesman, François Civil

Fiasco: quando esce su Netflix

Fiasco esce su Netflix il 30 aprile 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.