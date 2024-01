I migliori film d'azione su Netflix (se avete amato Lift)

Sparatorie, rincorse in macchina e poi ancora scazzottate, fughe all'ultimo secondo, grandi imprese, colpi di scena e tanta ma tanta adrenalina. Sono questi gli elementi di un action movie che si rispetti, genere che, su Netflix, sta diventando sempre più popolare e apprezzato dal pubblico. L'ultimo successo d'azione di Natflix? Il recentissimo Lift con Kevin Hart, Úrsula Corberó e Jean Reno. Ma quali sono i film d'azione più belli su Netflix? Quali i titoli da scegliere se avete amato Lift? Scopriamo insieme i migliori film d'azione su Netflix.

The Old Guard

Se cercate un film d'azione bello e basta allora non potete perderviThe Old Guard è un film acrion a dir poco sorprendente. Nel cast c'è una straordinaria Charlize Theron affiancata da un bravissimo Luca Marinelli che recita in inglese quasi come fosse un madrelingua. La storia? Un racconto travolgente che vi spieghiamo in poche righe. Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo clandestino guidato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Al suo interno ci sono mercenari molto uniti tra loro e che stranamente non possono morire. Durante una missione urgente le straordinarie capacità dei componenti della squadra diventano improvvisamente pubbliche. Ora tocca ad Andy e all'ultima arrivata Nile (KiKi Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono. Tratto dal celebre fumetto di Greg Rucka e con la regia di Gina Prince-Bythewood The Old Guard racconta una storia cruda, ancorata alla realtà e piena d'azione che dimostra come vivere per sempre non è poi una faccenda tanto semplice.

Tra i migliori titoli d'azione su Netflix citiamo anche il recentissimo Lift, del regista F. Gary Gray (Friday, Set It Off, The Italian Job, The Fate of the Furious, Straight Outta Compton), che racconta la storia di una banda di esperti criminali guidati da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) viene reclutata per fare ciò che sa fare meglio, ovvero prelevare 500 milioni di dollari in oro da un aereo passeggeri per fare ciò che sanno fare meglio, cioè prelevare 500 milioni di dollari in oro da un aereo passeggeri, ma devono farlo in volo a 40.000 piedi! Interpretato da Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, con Jean Reno e Sam Worthington Lift è un film che coinvolge, intrattiene e si fa vedere con estrema facilità. Un punto a favore sono le location mozzafiato, la maggior parte delle quali italiane tra Venezia e il castello di Miramare di Trieste.

The Mother

Il film d'azione con Jennifer Lopez, The Mother è stato un grande successo Netflix e un film che, oltre a essere action che si rispetti, approfondisce anche il tema della maternità lanciano un messaggio molto contemporaneo e interessante sulle cosiddette madri "innaturali". La storia è quella di una micidiale assassina che esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi.

Tyler Rake

Passiamo a un altro film d'azione molto amato dal pubblico, Tyler Rake. Tyler Rake (Chris Hemsworth), mercenario che opera nel mercato nero, non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo. Thriller elettrizzante e pieno di azione diretto da Sam Hargrave, Tyler Rake è una produzione di AGBO Films e TGIM Films, Inc., con Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, e Peter Schwerin come produttori.

The Gray Man

Tratto dal romanzo "Tre giorni per un delitto" di Mark Greaney, The Gray Man è la storia di un ex agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dall'ex supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte. Ryan Gosling interpreta l'Uomo grigio, mentre Chris Evans è l'antagonista psicopatico in questo thriller prodotto da Netflix/AGBO, diretto da Anthony e Joe Russo e interpretato da Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard.

Luther: verso l'inferno

In Luther: Verso l'inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk.

Red Notice

John Hartley (Dwayne Johnson) è il più grande profiler dell'FBI ed è alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell'Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d'arte, Nolan Booth (Ryan Reynolds), per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, soprannominata "L'Alfiere" (Gal Gadot). Ne segue una grande avventura che trascina i tre protagonisti, sempre insieme loro malgrado, in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge. Ritu Arya e Chris Diamantopolous completano un cast stellare. Con la sceneggiatura e la regia di Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Skyscraper), la produzione di Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co. di Beau Flynn e Bad Version, Inc. di Thurber, Red Notice è un elegante gioco giramondo del gatto col topo dove i gatti però sono due.