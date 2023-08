I film Netflix imperdibili di settembre 2023

Sta per arrivare un nuovo mese che porterà con sé tantissime nuove storie a cui appassionarsi su Netflix, alcune delle quali davvero imperdibili. Parliamo dei nuovi film che perdersi il prossimo mese sulla piattaforma di streaming sarebbe un vero peccato. Se avete voglia di segnarvi i titoli più attesi, più acclamati e semplicemente imperdibili che usciranno su Netflix questo settembre 2023, ecco qualche consiglio su cosa non lasciarsi scappare. Dal genere romantico a quello fantasy, fino a passare per il documentario e il thriller, ecco i più bei film che vedrete su Netflix a settembre 2023, alcuni di loro sono anche protagonisti della 80esima Mostra del Cinema di Venezia.

El Conde di Pablo Larrín (15 settembre)

Iniziamo con il primo film imperdibile che uscirà su Netflix proprio questo settembre 2023: El Conde di Pablo Larraín. Si tratta di un horror con toni da commedia cupa che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film presenta Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, nelle vesti di un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. La malvagità è il suo stesso sostentamento. All'età di duecentocinquant'anni Pinochet decide di non bere più sangue e così rinuncia alla vita eterna. Non riesce più a sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. Nonostante la natura deludente e opportunistica della sua famiglia, una relazione inattesa lo incoraggia a vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista di Vanessa Caswill (15 settembre 2023)

Per gli amanti delle commedie romantiche è in arrivo un film davvero incantevole dai produttori del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo: La probabilità statistica dell'amore a prima vista di Vanessa Caswill, tratta dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith. Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita...

La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson (27 settembre)

Altro film Netflix attesissimo di questo settembre e fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 è il nuovo titolo di Wes Anderson (Grand Budapest Hotel) che in 40 minuti racconta la storia di Roald Dahl un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l'arte per imbrogliare nel gioco d'azzardo.

Il lato oscuro della Luz del Mundo di Carlos Pérez Osorio (28 settembre)

Passiamo al genere del documentario con Il lato oscuro della Luz del Mundo, un documentario straziante dove i sopravvissuti alla setta La Luz del Mundo condividono le loro storie di come sono stati abusati da tre generazioni di leader della chiesa. Nel 2019, Naasón Joaquín García, leader della Iglesia de La Luz del Mundo e autoproclamatosi "Apostolo di Gesù Cristo", è stato arrestato negli Stati Uniti con 26 accuse, tra cui traffico di esseri umani, stupro e pedopornografia. La notizia ha scatenato una lunga battaglia tra diversi informatori in cerca di giustizia e una congregazione che difende strenuamente il proprio leader. Questo documentario è un resoconto profondo e intimo attraverso le voci di membri ed ex membri della chiesa. Per la prima volta, si ascolteranno le testimonianze delle donne che hanno deciso di denunciare le autorità che hanno sofferto in nome della fede, lasciandosi alle spalle ciò in cui credevano e affrontando il potente apostolo e la chiesa che un tempo significava tutto per loro.

Nowhere di Albert Pintó (29 settembre)

E, infine, per gli amanti del thriller, Nowhere è da non perdere. La trama? Mia (Anna Castillo) è una donna incinta che fugge da un regime totalitario nascondendosi in un container con il marito. Costretta a separarsi da lui, deve lottare per la sopravvivenza quando un violento temporale la scaraventa in mare. Sola e alla deriva in mezzo all'oceano, dovrà affrontare di tutto per salvare la vita della figlia e ritrovare il proprio compagno.