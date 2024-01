Tutti i film sul disastro aereo delle Ande e dove vederli in streaming

La società della neve sta per debuttare su Netflix e ridare luce a uno dei disastri aerei realmente esistiti più incredibili della storia: la tragedia o miracolo delle Ande. Era il 1972 e precisamente il 13 ottobre quano un aereo che trasportava un gruppo di 45 giovanissimi giocatori di rugby dell'Uriguay sbattè contro una parete rocciosa precipitando tra la neve e lasciando 29 superstiti alle prese con una sopravvivenza terribile tra freddo, stenti e necessari atti di cannibalismo. Dopo 73 giorni di sofferenze, alcuni dei ragazzi sopravvissuti, trovarono la salvezza grazie a una spedizione a piedi di alcuni di loro che, camminando per giorni e giorni arrivarono ai confini del Cile trovando tracce umane e chiamando i soccorsi. Questa storia ha sconvolto il mondo intero che, quei ragazzi li credeva morti per sempre, ed è diventata talmente popolare da entrare non solo nei ricordi ma anche sui grandi schermi come trama di film che ancora oggi continuano ad emozionare. E se il film più recente che racconta questa storia è La società della neve di J.A. Bayona su Netflix, ecco tutti gli altri film mai realizzati sul disastro aereo delle Ande da rivedere se avete amato La società della neve.

I sopravvissuti delle Ande di René Cardona (1976)

Supervivientes de los Andes è il titolo originale ma in Italia tutti lo conoscono come I sopravvissuti delle Ande. Si tratta del primo adattamento cinematografico della tragedia delle Ande, un film messicano del 1976 diretto da René Cardona. La pellicola si ispira alla storia vera del disastro aereo che lasciò un gruppo di giovani giocatori di rugby dell'Uruguay da soli nelle innevate montagne tra Cile e Uruguay per 73 giorni in lotta per la sopravvivenza. Il cast di questo film è composto da molti attori esordienti all'epoca oltre a Hugo Stiglitz, già noto per aver recitato in Le avventure di Robinson Crusoe. Una curiosità su questo film è che nelle locandine italiane venne apposto un riquadro dove si annunciava ai futuri spettatori che nel film c'erano scene di antropofagia sconsigliandone la visione ai più sensibili.

Questo film fu uno dei più visti al cinema in Italia nella stagione 1976-77 e nonostante la critica fu positiva ci furono polemiche sul fatto che il film puntasse di più su scene raccapriccianti che sull'empaita.

Alive - Sopravvissuti di Frank Marshall (1993)

Secondo adattamento della tragedia delle Ande, Alive di Frank Marshall è un film del 1993 che riprende la storia dell'incidente aereo del 1972 ispirandosi al libro Tabù - La vera storia dei sopravvissuti delle Ande di Piers Paul Read. In questo film uno dei veri sopravvisuti, Fernando Parrado, uno dei ragazzi della spedizione della salvezza che nel film è interpretato da Ethan Hawke, ha aiutato il regista nella ricostruzione cinematografica dell'incidente.

Il film ebbe un ottimo responso da parte del pubblico ottenendo anche diverse candidature come quella agli Emmy e agli MTV Movie Awards del 1993.

La società della neve di J.A. Bayona (2003)

Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre 2023, La società della neve è l'ultimo film che racconta il disastro aereo delle Ande. Si tratta dell'ultimo lavoro di J.A. Bayona, già candidato ai prossimi Golden Globes e Oscar come miglior film internazionale. La storia? Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita. Un film emozionante, d'ispirazione e davvero imperdibile.

