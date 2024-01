I migliori film di Miyazaki e dove vederli in streaming

Regista, sceneggiatore, animatore, fumettista, produttore, Hayao Miyazaki è una leggenda nel mondo del cinema creando, nella sua lunghissima carriera cinematografica, innumerevoli capolavori d'animazione che sono diventati, ormai, dei classici. Oggi, Miyazaki è sulla bocca di tutti per il suo ultimo film, Il ragazzo e l'airone,realizzato a 83 anni e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Ora che Il ragazzo e l'airone è uscito al cinema, ha attirato l'attenzione di moltissimi spettatori sia i grandi fan di Miyazaki che chi non conosce ancora questo grande regista giapponese. E se fate parte di quest'ultima categoria ecco i più dei film di Miyazaki e dove vederli in streaming per scoprire nuovi universi immaginari e lasciarsi andare a tutta la magia che la fantasia di questo regista riesce a creare sullo schermo.

Conan - ragazzo del futuro (su Netflix)

Ideato e diretto da Hayao Miyazaki, Conan - ragazzo del futuro è un anime sci-fi del 1978 composto da 26 episodi e liberamente ispirata al romanzo The Incredible Tide di Alexander Key. Serie leggendaria per tutti gli amanti degli anime e di Miyazaki, Conan - ragazzo del futuro è disponibile su Netflix come la maggior parte dei lavori del regista giapponese. La trama? Conan vive su un'isola insieme al nonno. La sua vita è semplice e in intimo contatto con la natura; il ragazzo, dotato di una forza e un'agilità fuori dal comune, è un abile pescatore.

La città incantata (su Netflix)

Uno dei più bei film di Miyazaki, letteralmente imperdibile e arrivato nelle sale nel 2003. La città incantata è stata candidata agli Oscar come miglior film d'animazione e racconta la storia di Chihiro, una bambina di dieci anni molto capricciosa e viziata e quando i suoi genitori le dicono che devono trasferirsi, ovviamente reagisce in modo irritante, arrabbiandosi. Durante il viaggio per raggiungere la nuova casa, i tre si fermano in una città fantasma governata da una strega malvagia con al suo seguito antiche divinità e creature magiche.

Il castello errante di Howl (su Netflix)

Altro capolavoro del regista giapponese, Il castello errante di Howl è un film del 2005, anch'esso candidato agli Oscar. La storia è quella di Sophie, una semplice ragazza di diciotto anni che gestisce il negozio di cappelli del defunto padre. Durante una delle sue rare uscite in città, viene importunata da due gendarmi presenti a causa della guerra, ma è prontamente salvata dal bellissimo mago Howl, il quale prova subito simpatia per lei.

Si alza il vento (su Netflix)

Si alza il vento è un altro film imperdibile scritto e diretto da Miyazaki e uscito nelle sale nel 2013. Come la maggior parte dei lavori del regista, anche questo film è stato accolto benissimo dalla critica e candidato agli Oscar come miglior film d'animazione. Jiro sogna di volare e progettare aeroplani ispirandosi al famoso maestro italiano Gianni Caproni. Miope fin dalla giovane età e pertanto impossibilitato a diventare pilota, nel 1927 entra a lavorare in una delle principali società giapponesi di ingegneria aeronautica dove ha l'opportunità di mostrare a tutti il proprio talento incredibile.

Nausicaä della Valle del vento (su Netflix)

Film del 1984, Nausicaä della Valle del vento è un film di Miyazaki epico, d'avventura e fantascientifico basato sui primi sedici capitoli del manga omonimo. Sono passati mille anni dai sette giorni del fuoco, una spaventosa guerra termonucleare che ha annientato la civiltà umana e buona parte dell'ecosistema terrestre originale. Il Mare della Rovina si è espanso drammaticamente, occupando i regni degli uomini e invadendo la Terra con i suoi insetti giganti e le sue spore velenose. I pochi esseri umani superstiti vivono in due grandi regni, Tolmechia e Pejite.

Il mio vicino Totoro (su Netflix)

Passiamo a Il mio vicino Totoro, film di Miyazaki del 1988 acclamato da critica e pubblico, come la maggior parte dei lavori del cineasta giapponese. In Italia questo film è uscito ventuno anni dopo la proiezione giapponese, esattamente il 18 settembre 2009. Le sorelline Satsuki e Mei si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa in campagna, in attesa che la madre venga dimessa dal vicino ospedale. Per le due bambine inizia un viaggio alla scoperta di un mondo sconosciuto, abitato da creature fantastiche: i nerini del buio, spiritelli della fuliggine che occupano le vecchie dimore abbandonate.

Kiki - Consegne a domicilio (su Netflix)

Tratto dal romanzo di Eiko Kadono, Kiki - Consegne a domicilio è un film di Miyazaki del 1985 anch'esso distribuito in Italia molti anni dopo il Giappone, nel 2013. Kiki e il suo gatto parlante, Jiji, si trasferiscono in una città di mare secondo la tradizione del suo villaggio per le streghe in formazione. Dopo aver imparato a controllare la sua scopa, Kiki crea un servizio di consegne a domicilio.

Principessa Mononoke (su Netflix)

E concludiamo con Principessa Mononoke, un film di Miyazaki del '97 ambientato in una versione del Giappone nel periodo Muromachi, dal 1336 al 1378. In Giappone fu un successo senza precedenti e, prima dell'uscita di Titanic, questo film era il più visto al cinema del Paese. In Italia è stato distribuito nel 2000. La trama? Ashitaka, un giovane guerriero della dinastia Emishi, è costretto a uccidere un cinghiale selvatico posseduto da una divinità malvagia. Ferito al braccio dall'animale, il giovane colpito da una maledizione mortale, deve lasciare il suo villaggio. Durante il suo viaggio si imbatte nella giovane San, una ragazza selvatica allevata dai lupi e soprannominata Principessa Mononoke.

