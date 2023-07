Tutti i film Netflix al Festival di Venezia 2023

Sono stati annunciati i film della Mostra del Cinema di Venezia 2023 e tra i tanti lungometraggi in concorso ci sono anche diversi titoli Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, continua a essere una grande protagonista dei festival cinematografici internazionali e anche quest'anno, molti film Netflix saranno presentati in anteprima mondiale al Lido di Venezia. Dal nuovo film di Bradley Cooper, Maestro, al nuovo lungometraggio di Wes Anderson, La meravigliosa storia di Henry Sugar, ecco tutti i film Netlfix di Venezia 80.

Tutti i film Netflix in concorso al Festival di Venezia 2023

El Conde di Pablo Larraín

Iniziamo con il nuovo film di Pablo Larraín, El Conde. Si tratta di una dark comedy che trasforma la figura storica di Augusto Pinochet in un vampiro di 250 anni. Il dittatore cileno a capo del Paese dal 1973 al 1990, nel film di Larraín non è più morto nel 1990 come davvero accaduto ma si trasforma in un vampiro con più di due secoli alle spalle. Ora, però, dopo tutto questo tempo, l'ex generale cileno è pronto a mettere fine alla sua vita per sempre. L'obiettivo di questo film, come spiegato dal regista, è quello di creare una metafora sulla pericolosità del genere umano.

La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson

Passiamo a un altro attesissimo film Netflix che vedremo in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia: La meravigliosa storia di Henry Sugar, adattamento di Wes Anderson del racconto di Roald Dahl Il meraviglioso mondo di Henry Sugar. Un uomo ricco viene a conoscenza di un guru che riesce a vedere senza usare gli occhi. Si propone di padroneggiare questa abilità per imbrogliare al gioco d'azzardo. Estremamente fedele all'adattamento del racconto lungo di Roald Dahl.

Maestro di Bradley Cooper

Arriva a Venezia 80 anche Bradley Cooper con il suo atteso Maestro. Il film, con Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Sam Nivola, Alexa Swinton e Miriam Shor, segue la carriera del leggendario maestro d'orchesta e compositore Leonard Bernstein, e il suo matrimonio con l'attrice cilena Felicia Montealegre.

The Killer di David Fincher

Atro grande film Netflix in concorso al Festival di Venezia 2023 è The Killer di David Fincher. Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale.

La società della neve di J.A. Bayona

E, infine, c'è anche La società della neve, il film drammatico diretto da J. A. Bayona e basato sul disastro del volo Andes del 1972 in Uruguay. Questo film è un adattamento cinematografico del libro La società delle novi di Pablo Vierci basato sulle testimonianze di 16 sopravvissuti all'incidente.