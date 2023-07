I più attesi film Netflix della seconda parte del 2023

Il nuovo anno è ormai iniziato da un bel po' e, oltre alle tante novità Netflix di questi ultimi mesi, iniziamo a scoprire quali saranno i film più promettenti che debutteranno sulla piattaforma di streaming nella seconda parte del 2023. Tra i tanti titoli che Netflix ha in serbo per il suo pubblico ci sono alcuni colossi che faranno sicuramente parlare di loro. Un piccolo assaggio? Maestro di e con Bradley Cooper nei panni del compositore Leonard Bernstein, Johhny Depp che torna sugli schermi con un film indipendente francese, Jeanne du Barry e ci sarà anche il secondo capitolo di The Old Guard. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta, in questa seconda parte del 2023, nella sezione film di Netflix.

Maestro

Iniziamo con il più atteso di tutti, il nuovo film diretto da Bradley Cooper dopo A star is born che lo vede, oltre che nei panni di regista, anche in quelli di attore. Cooper, infatti, con il film Maestro, interpreterà il personaggio di Leonard Bernstein in un biopic che si prepara a entrare a pieno titolo tra i candidati agli Oscar del 2024. Con un cast formato da Bradley Cooper, Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer e Sarah Silverman, Maestro vede Bradley Cooper assumere la regia, la produzione, la scrittura e la recitazione in un film biografico su Leonard Bernstein, il compositore di film come West Side Story, On the Waterfront e On the Town. Maestro racconterà la complessa storia d'amore di Leonard e Felicia, una storia che abbraccia oltre 30 anni, dal momento in cui si sono conosciuti nel 1946 a una festa e continua attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.

Rebel Moon

Tra i film più promettenti di questo anno c'è anche Rebel Moon del regista Zach Snyder attesi per il 22 dicembre 2023. Una colonia pacifica ai confini della galassia è minacciata dagli eserciti di un reggente tirannico di nome Balisarius. Disperati, i coloni inviano una giovane donna dal passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a resistere.

Jeanne du Barry

Passiamo ora al film che vedrà il grande ritorno di Johnny Depp sugli schermi, Jaenne du Barry. Si tratta di un film indipendente francese di cui Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione, ul film biografico che racconta la vita di Jeanne Bécu, nata nel 1743 come figlia illegittima di una sarta impoverita e salita alla corte di Luigi XV fino a diventare la sua ultima amante ufficiale.

A Family Affair

Inizialmente confermata per un'uscita nel novembre 2023, questa commedia romantica ruota attorno a una storia d'amore inaspettata che scatena conseguenze per tutti. Una sorprendente relazione scatena conseguenze comiche per una giovane, sua madre e il suo capo (nonché star del cinema) mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità.

Happiness for Beginners

La star di The Office e Unbreakable Kimmy Schmidt Ellie Kemper sarà la protagonista di questo adattamento in commedia romantica del romanzo di Katherine Center. Il film, che debutterà su Netflix il prossimo 27 luglio 2023, racconta di una donna di nome Helen che, dopo il divorzio, si iscrive a un corso di sopravvivenza nella natura e spera di rimettere in sesto la sua vita.

Heart of Stone

Gal Gadot, dopo Red Notice, torna su Netflix nell'ultimo thriller di spionaggio Heart of Stone pronto a debuttare il prossimo 11 agosto 2023. Gal Gadot è Rachel Stone, l'unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

The Old Guard 2

The Old Guard con Charlize Theron, e Uma Thurman è un film d'azione molto ambizioso e decisamente ben riuscito arrivato nell'estate del 2020 su Netflix, quando gran parte del mondo era ancora in isolamento per la pandemia. Dopo una performance fantastica che ha visto milioni di abbonati in streaming da tutto il mondo, Netflix ha deciso dare il via libera a un sequel che debutterà proprio nei prossimi mesi del 2023. Andromaca di Scizia e il suo gruppo di soldati sono tornati in questa seconda storia che racconta le battaglie e gli oneri della loro dubbia immortalità. L'aggiunta di Nilo alla squadra ha dato loro un nuovo scopo e una nuova direzione, ma quando hai 6.000 anni di storia alle spalle, il passato è sempre pronto a tornare con una vendetta.

Damsel

Millie Bobby Brown è pronta a tornare su Netflix dopo Stranger Things con un nuovo film che era stato precedentemente programmato per un'uscita nel 2024 ma che debutterà nei prossimi mesi del 2023. Si intitola Damsel ed è un fantasy sulla storia di una giovane donna che pensa di essere data in sposa a un principe perfetto viene gettata in una fossa dove scopre che non sarà una principessa, ma un sacrificio per placare un drago assetato di sangue. Cercando di sopravvivere abbastanza a lungo fino a quando qualcuno potrà salvarla, si rende presto conto che non arriverà nessuno e che questa "damigella" dovrà salvarsi da sola.

Havoc

Altro film attesissimo del 2023 è Havoc, la pellicola di Gareth Evans con Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Narges Rashidi e Luis Guzmán. La storia è ambientata dopo un affare di droga andato male, quando un detective malconcio deve farsi strada attraverso la malavita per salvare il figlio di un politico, mentre si districa in una profonda rete di corruzione e cospirazione che intrappola l'intera città.

Beverly Hills Cop: Axel Foley

Quest'anno possiamo aspettarci di vedere su Netflix anche Beverly Hills Cop: Axel Foley, diretto da Mark Molloy, il film che vedrà per la prima volta dopo quasi tre decenni, Eddie Murphy tornare a interpretare uno dei suoi ruoli più iconici, Axel Foley, il poliziotto sbruffone di Detroit. Al momento i dettagli della trama sono ancora nascosti, quindi non è chiaro se vedremo Axel Foley come commissario di polizia o se le sue buffonate gli abbiano impedito di ottenere delle promozioni.

La probabilità statistiche dell'amore a prima vista

Attesissimo su Netflix è anche il film romantico La probabilità statistica dell'amore a prima vista tratto dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith che debutterà a metà settembre su Netflix. Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita.

The Killer

Atteso è anche l'adattamento del graphic novel di di Alexis Nolent, The Killer, a cura di David Fincher. Un uomo solitario e freddo, metodico e privo di scrupoli o rimpianti, l'assassino aspetta nell'ombra, osservando il suo prossimo bersaglio. Eppure, più aspetta, più pensa di perdere la testa, se non il sangue freddo. Una storia noir brutale, sanguinosa ed elegante di un assassino professionista perso in un mondo senza bussola morale, questo è un caso di studio di un uomo solo, armato fino ai denti e che sta lentamente perdendo la testa.