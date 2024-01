I film su Griselda Blanco da vedere dopo la serie Netflix "Griselda"

Griselda Blanco è nota per essere stata una delle più spietate boss della cocaina. Colombiana, poi espatriata negli Stati Uniti, Griselda Blanco, oggi tornata al centro dell'attenzione per la serie Netflix che racconta la sua storia con Sofia Vergara che ne veste i panni, è stata un personaggio molto controverso della storia e una delle figure principali del narcotraffico tra Colombia e Stati Uniti negli anni '70. Ma quali sono i film che hanno già raccontato la sua storia prima della serie Netflix Griselda? Eccoli elencati in questo articolo dedicato ai film da vedere dopo Griselda su Netflix per approfondire il personaggio di Griselda Blanco.

La signora della droga con Catherine Zeta-Jones (su Sky)

Film biografico sulla figura di Griselda Blanco del 2017 con la regia di Guillermo Navarro. La signora della droga è un film dedicato alla boss colombiana della cocaina dove, a vestire i suoi panni è stata Catherine Zeta-Jones con un'interpretazione magistrale della spietata narcotrafficante Griselda Blanco. Il film racconta come Grisedla, negli anni '70, è diventata il collegamento tra il cartello della droga di Medellín, in Colombia e gli Stati Uniti. Nel cast, oltre a Catherine Zeta-Jones, compaiono anche: Jenny Pellicer, Alejandro Edda e Warren Christie.

Cocaine Cwboys (su Prime Video)

Passiamo, poi, a un documentario dedicato alla figura di Griselda Blanco. Si tratta di un docufilm del 2006 dedicato alla diffusione dell'uso di cocaina nella città di Miami e la criminalità collegata a questa droga negli anni '70 e '80. In questo film sono presenti interviste a giornalisti, avvocati, ex trafficanti di drgoa e poliziotti che sono stati a contatto, in prima persona, con il mondo della droga a Miami in quegli anni.

Oltre ai film e alla serie Netflix su Griselda Blanco, la sua storia è raccontata anche dal libro La patrona de Pablo Escobar di José Guarnizo.