Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi: trama, trailer, quando esce su Netflix

Arriva su Netflix la nuova commedia romantica musicale "Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi", film diretto da Stelana Kliris e interpretato da Harry Connick Jr. e Agni Scott nei panni dei protagonisti. Ambientata sull’Isola di Cipro, la storia segue una rockstar in declino che decide di vivere in una villa sperduta di Cipro, luogo dove ritrova Sia, miglior medico della zona e sua vecchia conoscenza. Scopriamo insieme la trama, il trailer e quando esce su Netflix "Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi".

Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi: la trama

La trama di "Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi" ruota attorno a John Allman, una famosa rockstar la cui carriera sembra giunta al capolinea dopo che il suo ultimo album non ha ottenuto il successo sperato, rivelandosi un vero e proprio flop. Quindi l’uomo decide di allontanarsi dalla vita mondana per ritrovare la propria creatività, vivendo nell’anonimato in una villa a Cipro, dove molti anni prima aveva conosciuto una donna della quale si era perdutamente innamorato. Sarà l’incontro con una ragazza delle consegne a domicilio - lo riconosce subito in quanto artista affermato e sparge la voce sull’isola - a trascinarlo nella vita sociale del luogo in cui incontra nuovamente Sia, il miglior medico della zona e la donna che anni addietro aveva conquistato il suo cuore.

Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi: il cast

Il cast del film include Harry Connick Jr. nel ruolo della rockstar John Allman e Agni Scott in quello di Sia, la donna per la quale il protagonista aveva perso la testa diversi anni prima, quando un'estate i loro sguardi si erano incontrati sull'isola dove si sono effettivamente svolte le riprese del film. Nel team di attori sono presenti anche Ali Fumiko Whitney (Melina), Angeliki Filipidou (Marikou), Lea Maleni (Koula), Athina Roditou (Anna) e Clarence Smith (Jimmy).

Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi: quando esce

"Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi" esce su Netflix il prossimo 19 luglio 2024.

Il trailer