Florida Man è la nuova miniserie crime di Netflix da tenere d'occhio

Netflix è pronta a lanciare una nuova miniserie crime che sembra promettere davvero bene, Florida Man. Oltre alla trama affascinante, che vi spieghiamo tra un po', vi anticipiamo che la serie è creata da Donald Todd (This is Us) e che alla produzione di questa nuovo crime-thriller di Netflix c'è la star di una delle serie più amate della piattaforma di streaming, Jason Bateman di Ozark. Inoltre, il grande protagonista di questo nuovo titolo Netflix è Edgar Ramirez (The Undoing, American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace) che vestirà i panni di un ex poliziotto invischiato in una storia piena di pericoli. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta e dare un primo sguardo a Florida Man.

La trama di Florida Man

Quando un ex poliziotto in difficoltà (Edgar Ramírez) è costretto a tornare in Florida per trovare la fidanzata in fuga da un criminale di Philadelphia, quello che doveva essere un semplice incarico diventa un viaggio che presto coinvolge segreti familiari e un inutile tentativo di fare la cosa giusta in una situazione tutta sbagliata. Florida Man dell'ideatore Donald Todd è una folle odissea in un luogo pieno loschi individui.

Chi c'è nel cast di Florida Man

Il cast di Florida Man include tra gli altri Abbey Lee, Anthony LaPaglia, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen, Clark Gregg, Isaiah Johnson, Paul Schneider e Lauren Buglioli.

Quando esce Florida Man su Netflix

Florida Man debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 13 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.