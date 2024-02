Formula 1 Drive to Survive torna su Netflix con il sesto capitolo: trailer e quando esce

Torna su Netflix una delle docuserie più amate dal pubblico interamente dedicata al mondo della Formula 1. Formula 1: Drive to Survive 6 è pronta a debuttare sulla piattaforma di streaming con una nuova stagione che racconterà il dietro le quinte della stagione 2023 dello sport più veloce al mondo con immagini esclusive e interviste ai protagonisti di questo sport. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta dal capitolo numero 6 di una docuserie Netflix tra le più longeve e quando la troveremo sul catalogo Netflix.

Formula 1 Drive to Survive 6: la trama

Questa nuova stagione offrirà agli appassionati un ulteriore accesso esclusivo dietro le quinte per mostrare da vicino come i piloti e le squadre si preparano a competere nel campionato mondiale FIA di Formula 1 del 2023. La serie offrirà immagini inedite e interviste ai più grandi nomi dello sport. I produttori esecutivi di Formula 1: Drive to Survive sono il premio Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.

Formula 1 Drive to Survive 6: il trailer ufficiale

Formula 1 Drive to Survive 6: quando esce su Netflix

La sesta stagione di Formula 1 Drive to Survive debutta su Netflix il 23 febbraio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.