Fubar 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Fubar ha fatto il suo ingresso nel catalogo Netflix portando una ventata di freschezza e ironia. La nuova serie Netflix interpretata e prodotta da Arnold Schwarzenegger che è tornato nel mondo della recitazione, è uno dei titoli più riusciti di questa stagione seriale e dopo aver visto i suoi otto epiaosi, ci si sta già chiedendo se Fubar 2 ci sarà oppure no. Continuerà il racconto di questo spy dramedy con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro? Ci sarà una seconda stagione oppure la serie sarà cancellata da Netflix così come accaduto con altri titoli in questo 2023? Scopriamolo insieme.

La trama di Fubar

Un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo.

Fubar 2 ci sarà?

Per ora non sappiamo ancora se Netflix ha già intenzione di rinnovare Fubar per una seconda stagione. Bisognerà aspettare i canonici 28 giorni dal debutto della serie per vedere come sarà accolta dal pubblico e se gli ascolti pareggeranno o supereranno le spese per la sua produzione. Se dovesse essere così, Fubar 2 ci sarà.

Quando esce Fubar 2 su Netflix

Se dovesse essere riconfermata, Fubar 2 potrebbe tornare su Netflix già nel 2024.