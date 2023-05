Fubar, Netflix si prepara al ritorno di Arnold Schwarzenegger

Dopo una lunga attesa, Arnold Schwarzenegger sta per tornare nel mondo della recitazione e fare il suo grande debutto su Netflix. L'attore statunitense, infatti, sarà protagonista di una nuova serie Netflix, dal titolo Fubar, di cui sarà sia attore che produttore esecutivo. Si tratta di una comedy d'azione, creata da Nick Santora, che vedrà Schwarzenegger nei panni di un agente della CIA vicino alla pensione. Nel cast c'è anche Monica Barbaro di Top Gun: Maverick nei panni di sua figlia. Questa serie, composta da 8 episodi, viene definita da Netflix un action dramedy ed è pronta a divertire, intrattenere ma soprattutto a tenere il pubblico sulle spine con tanti colpi di scena. Ma cosa sappiamo di più su Fubar? E, soprattutto, quando debutterà su Netflix? Scopriamolo insieme.

La trama di Fubar

Un agente della CIA in procinto di andare in pensione scopre un segreto di famiglia. Costretto a tornare sul campo per un ultimo lavoro, la serie affronta dinamiche familiari universali in uno scenario globale di spie, azione e umorismo.

Quando esce Fubar su Netflix

Fubar debutterà su Netflix il prossimo 25 maggio 2023.