Fubar, la spiegazione del finale della serie Netflix con Arnold Schwarzenegger

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix dimostrandosi uno dei prodotti meglio riusciti di questo 2023. Parliamo di Fubar, la serie Netflix che vede il ritorno sullo schermo di uno dei personaggi più iconici del mondo del cinema, della politica e del bodybuilding, Arnold Schwarzenegger. Composta da 8 episodi e costruita con un'innovativa scrittura che mescola l'azione all'ironia, Fubar è una serie che risulta essere una piacevolissima sorpresa di Netflix ma se doveste esservelo perso o voleste capirci qualcosa in più sul suo finale, ecco la spiegazione del finale di Fubar che apre la strada a un possibile continuo della serie.

Di cosa parla Fubar

Un agente della CIA prossimo al pensionamento (Schwarzenegger) scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo.

Come finisce Fubar, la spiegazione

(Spoiler)

L'ultimo episodio di Fubar vede la famiglia Brunner alle prese con il matrimonio di Tally, l'ex moglie di Luke (Schwarzenegger) e Donny, il suo nuovo fidanzato. Boro, il grande cattivo della serie è stato ormai eliminato e lasciato morire in un'esplosione da Luke e Emma. Luke, dopo aver vinto questo caso decide di andare in pensione una volta per tutte e lasciare sua figlia alle prese con il lavoro da agente operativo della CIA. I due, intanto dopo quest'esperienza lavorativa insieme si sono riavvicinati e sono più uniti che mai. Il giorno del matrimonio di Tally e Danny, però, qualcosa va storto e riappare Boro che non è morto ed è pronto a uccidere la moglie di Luke e tutta la sua famiglia. Dopo una battaglia a colpi di pistola i Brunner riescono a uccidere Boro e a salvarsi. Luke, intanto, ha rivelato di essere un agente CIA sotto copertura alla moglie e dopo che Boro ha individuato la sua vera identità e quella di sua figlia Emma sono tutti in pericolo. Così, tutti salgono su un furgone per scappare dai terroristi che gli sono alle calcagna e intanto scopriamo che Tina, la fidanzata di Barry parla russo e ha dei segreti. La ragazza, infatti, potrebbe essere una doppiogiochista. Intanto Emma si è lasciata con Carter e ammette di provare dei sentimenti per Aldon.

La scena finale della serie vede tutta la famiglia Brunner fuggire in un furgone.