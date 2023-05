Fubar, il significato del titolo della serie Netflix con Schwarzenegger, spiegato

Arnold Schwarzenegger ha fatto il suo debutto su Netflix con Fubar, un nuovo spy drama che unisce azione e ironia. Prodotta e interpretata dall'ex campione di bodybuilding, Fubar è una serie che sorprende per la sua capacità di essere leggera e allo stesso tempo far riflettere su diversi temi profondi ma c'è una cosa che tutti quelli che hanno iniziato a guardarla si stanno chiedendo: qual è il significato del titolo di questa serie? Cosa significa l'acronimo Fubar e perché questa serie Netflix si chiama proprio così? Un motivo c'è e adesso ve lo spieghiamo.

La trama di Fubar

Fubar racconta la storia di un agente della CIA, Luke Brenner, prossimo al pensionamento che scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico che lo vedrà lavorare fianco al fianco con sua figlia, Emma, interpretata da Monica Barbaro. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo

Cosa vuol dire Fubar?

Ecco spiegato cosa si nasconde dietro l'acronimo Fubar. Questa espressione, che dà il nome alla serie Netflix, è nata da un modo di dire dei soldati americani durante la Seconda Guerra Mondiale diventato poi molto popolare. Fubar, infatti, sta per "Fucked Up Beyond All Repair/Recognition", cioè "Fottuti oltre ogni possibilità di riparazione". Questo acronimo viene usato per indicare una situazione o una cosa talmente malmessa che non c'è modo per poterla sistemare o migliorare.