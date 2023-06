Fubar con Schwarzenegger conquista Netflix, è la serie più vista in 90 Paesi al mondo

Ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 25 maggio 2023 e in pochissimo tempo si è fatta notare. Parliamo di Fubar, la serie Netflix che ha segnato il ritorno alla recitazione di uno degli attori più iconici degli anni '80-'90, Arnold Schwarzenegger. Ironica, d'azione, coinvolgente, questa serie che sfrutta la comicità per alleggerire un genere come quello dello spy-drama ha saputo conquistare un'enorme fetta di pubblico e, a oggi, è la serie Netflix più vista in 90 Paesi al mondo.

Un successo incredibile per una serie che fa della leggerezza la sua carta vincente e che è stata per gli spettatori di Netflix una piacevolissima sorpresa. Fubar, infatti, ha conquistato nella sua prima settimana di uscita ben 88,940,000 ore di visualizzazione finendo prima nelle top 10 Netflix di tantissimi Paesi dal Brasile alla Croazia, dal Belgio alla Germania. Un successo, quello di Fubar, che sembra essere destinato a salire ancora di più con il passare dei giorni e rinvigorito dal rinnovato interesse del pubblico per il personaggio di Arnold Schwarzenegger protagonista anche di una docu-serie in tre puntate tutta dedicata alla sua vita, Arnold, che debutterà il 7 giugno 2023 su Netflix.

Di cosa parla Fubar

Un agente della CIA in procinto di andare in pensione scopre un segreto di famiglia. Costretto a tornare sul campo per un ultimo lavoro, la serie affronta dinamiche familiari universali in uno scenario globale di spie, azione e umorismo.

In tantissimi si stanno chiedendo se Fubar avrà o meno una seconda stagione anche se, considerando l'enorme successo della serie in tutto il mondo possiamo immaginare che non ci saranno problemi per il suo rinnovo. Quindi, in attesa dell'annuncio di rinnovo, non possiamo fare altro che goderci questa serie e addentrarci nel racconto della vita di Schwarzenegger con la docu-serie Arnold.