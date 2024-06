Gangs of Galicia, la nuova serie thriller spagnola di Netflix: quando esce

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie thriller spagnola pronta a incollarvi allo schermo. Si intitola Gangs of Galicia ed è un thriller pieno di colpi di scena sulla storia di un'avvocata che decide di ricominciare da zero la sua vita e dovrà fare i conti con un passato che torna a bussarle alla porta. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questa nuova serie Netflix.

Gangs of Galicia: la trama

Una nuova avvocata si trasferisce nella cittadina di Cambados. Si chiama Ana e non passa certo inosservata. La nota anche Daniel, il figlio di un importante trafficante di droga a capo del clan Padín mentre il padre è in carcere. Dopo essersi fatta le ossa in uno dei migliori studi legali di Madrid, Ana decide di ricominciare da zero a Cambados, mentre cerca di venire a patti con il proprio passato.

Gangs of Galicia: chi c'è nel cast

I due protagonisti della serie sono Clara Lago e Tamar Novas.

Gangs of Galicia: quando esce su Netflix

La serie debutta su Netflix il prossimo 21 giugno 2024.

Il trailer di Gangs of Galicia