Ginny & Georgia 3 e 4 ci saranno. Confermate altre due stagioni per la serie Netflix

Netflix ha rinnovato Ginny & Georgia per altre due stagioni. E non solo. I capitoli 3 e 4 della serie con Brianne Howey e Antonia Gentry avranno anche una nuova showrunner, Sarah Glinski che andrà a sostituire Debra J. Fisher che ha ricoperto questo ruolo nelle prime due stagioni della serie. Un doppio rinnovo, per Netflix, è spesso sinonimo di grande successo della serie e di conseguenza guadagni assicurati per il colosso dello streaming che decide di confermare un titolo per due stagioni in anticipo solo se sicura che abbia già una grande fetta di spettatori fedeli. E così come è accaduto per altre serie, tra cui anche Virgin River, anch'essa appena rinnovata per un sesto capitolo, lo stesso è valso per Ginny & Georgia, una versione moderna e rinnovata del grande classico Una mamma per amica.

Di cosa parla Ginny & Georgia e come ci eravamo lasciati nella seconda stagione

Ginny & Georgia segue la vita di Georgia Miller (Howey) una giovane madre single che ha cresciuto da sola la sua figlia adolescente, Ginny Miller (Gentry), e il suo più giovane Austin (Diesel La Torraca) mentre si trasferiscono in una nuova città del Massachusetts per ricominciare da capo dopo un nuovo capitolo della loro vita dopo la morte del marito di Georgia.

Nella seconda stagione, uscita lo scorso 5 gennaio, avevamo lasciato Ginny alle prese con la consapevolezza che sua madre, in realtà, è un'assassina. Con un peso enorme da portarsi dentro, cioè sapere che il suo patrigno Kenny non è morto di cause naturali, Ginny dovrà affrontare sua madre e il fatto che ha ucciso Kinny e che lo ha fatto per proteggere Ginny.

Chi c'è nel cast di Ginny & Georgia

Nel cast della serie ci sono, oltre alle due protagonise Brianne Howey e Antonia Gentry anche Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Chelsea Clark e Katie Douglas.

Quando usciranno Ginny e Georgia 3 e 4 su Netflix

Non abbiamo ancora a disposizione le date di uscita delle nuove due stagioni di Ginny & Georgia ma possiamo immaginare di poter vedere il capitolo 3 nel 2024 e il capitolo 4 nel 2025.