Glamorous, su Netflix il ritorno in grande stile di "Samantha Jones"

Se anche a voi non è ancora andato giù il fatto che Kim Cattrall, aka Smantha Jones di Sex and the City, non sia presente in And Just Like That, il revival dell'iconica serie di Darren Star, sappiate che potrete ritrovare questo leggendario personaggio, o perlomeno la sua interprete, in una nuova serie Netflix dal titolo Glamorous. Si tratta di un dramedy, creato da Jordan Nardino, che riporta in scena la travolgente Kim Cattrall nei panni di una magnate del mondo del makeup. Questa serie che ricorda Ugly Betty e The Bold Type, inizialmente era stata sviluppata per The CW ma poi è passata a Netflix dove debutterà molto presto. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di cosa parla e quando potremo trovare gli episodi di Glamorous su Netflix.

La trama di Glamorous con Kim Cattrall

Glamorous racconta la storia di Marco Mejia (Miss Benny), un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer.

ll cast di Glamorous

Oltre a Kim Cattrall e Miss Benny, il cast di Glamorous comprende anche: Zane Phillips nei panni del figlio di Madolyn, Chad, Jade Payton come Venetia, l'assistente di Madolyn, Michael Hsu Rosen nel ruolo di Ben, l'interesse amoroso di Marco, Ayesha Harris come Britt, una graphic designer e Graham Parkhurst nel ruolo di Parker. Glamorous comprende anche diverse guest-star tra cui Aldrin Bundoc, Brock Ciarlelli, Charlene Incarnate, Chiquitita, Joel Kim Booster, Lisa Gilroy, Diana Maria Riva, Mark Deklin, Matt Rogers, Nicole Power, Monét X Change, Priyanka, Ricardo Chavira e Serena Tea.

Quando esce Glamorous su Netflix

Glamorous debutterà su Netflix il 22 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.