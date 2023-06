Glamorous, la spiegazione del finale della serie Netflix con Kim Cattrall

Glamorous ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 22 giugno 2023 e da quel momento è entrata nel cuore del pubblico. Leggera, spensierata, divertente e allo stesso tempo matura, la nuova comedy queer di Netflix con Kim Cattrall come protagonista è un gioiellino della piattaforma di streaming e uno dei suoi prodotti meglio riusciti di questo 2023. Composta da 10 episodi e con una trama e un cast di cui è impossibile non innamorarsi, Glamorous è stata una mossa vincente di Netflix e, dopo avere finito di vederla, è impossibile non chiedersi cosa accadrà ai suoi protagonisti in un'eventuale nuova stagione. Ecco allora un piccolo approfondimento sul finale di Glamorous, prima di scoprire se Netflix rinnoverà o meno questa serie.

La trama di Glamorous

Glamorous racconta la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer.

Come finisce la prima stagione di Glamorous

Nell'ultimo episodio di Glamorous assistiamo a tantissimi cambiamenti rispetto all'inizio della serie. Intanto l'azienda Glamorous by Madoline Addison riesce a sopravvivere, dopo il fallimento dell'acquisizione di Vendeamoire, grazie a una nuova collezione completamente organica e alla vendita sold out dei suoi vecchi prodotti (di cui Vendeamoire, grazie all'aiuto di Venetia, ha copiato la formula). Venetia è stata licenziata da Madoline dopo aver scoperto che era stata proprio lei a consegnare le formule segrete dei prodotti Glamorous alla concorrenza. Chad, invece, il figlio di Madoline, prende coraggio e si licenzia per smettere di cercare l'approvazione della madre. La mamma di Marco si trasferisce a Phoenix dopo aver trovato un nuovo lavoro, vende la casa e lascia Marco da solo a New York che, intanto, è in cerca di un nuovo appartamento. Tra Madoline e Teddy, il suo autista, le cose tornano come al solito dopo un piccolo litigio avvenuto per il fatto che lei lo aveva accusato di averla tradita, svelando alla concorrenza segreti dell'azienda ma non era stata colpa sua così Madoline torna a chiederi di essere di nuovo il suo autista. Lui, però, sente qualcosa per Madoline ma, anche se glielo fa capire, non riesce ancora a dichiararsi.

Tra Marco e Parker, il suo fidanzato consociuto in palestra, meglio noto come "Uber Boy", è finita dopo che Marco si è reso conto che lui voleva che cambiasse ma i due si incontrano di nuovo in un bar proprio quando Marco è insieme a Ben che, intanto, ha deciso di fare di nuovo pace con lui dopo l'umiliazione ricevuta da Marco che gli ha rivelato che il loro rapporto era solo un chiodo schiaccia chiodo.

Alla fine dell'episodio vediamo Venetia che viene riassunta da Madoline come Creative Executive dell'azienda e prende il posto di Chad che va via. Marco, invece, decide di pensare a se stesso e non più ai ragazzi e prende appuntamento con un medico specializzato in transizioni di genere. Così, con Marco davanti allo studio medico dove pianificherà la sua transizione di genere, si conclude Glamorous.