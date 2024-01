Griselda 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo

Su Netflix è appena uscita la nuova serie drammatica ispirata alla storia vera di Griselda Blanco. Si intitola Griselda e vede Sofia Vergara nei panni della narcotrafficante donna più famosa al mondo. Una serie di sei episodi che nasce dagli stessi creatori di Narcos Eric Newman e Andrés Baiz che sta già conquistando il pubblico grazie alla sua protagonista forte e anticonformista che riesce a dominare il narcotraffico di Miami in un settore che lasciava spazio solo agli uomini.

Anti-eroina, esempio di empowerment femminile, Griselda è una serie che parla alle donne ma non solo e che non vi farà di certo rimpiangere Narcos. Ma cosa sappiamo a oggi di una seconda stagione di Griselda? Griselda 2 ci sarà oppure no? Scopriamolo insieme.

Griselda: la trama

Griselda è una drammatizzazione ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più potenti della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco riesce a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".

Griselda 2 ci sarà?

Purtroppo dobbiamo deludere i fan di Griselda dicendo che questa serie nasce come serie limitata e quindi un titolo Netflix che si conclude con la sua prima stagione. Il finale di Griselda, dopotutto, è molto conclusivo e non necessita di ulteriori episodi, aggiunte o spiegazioni. Quindi no, una seconda stagione di Griselda non è prevista da Netflix ma si sa, altre volte è accaduto che serie limitate abbiano ottenuto un rinnovo grazie all'enorme successo di pubblico. Succederà anche con Griselda? Staremo a vedere.