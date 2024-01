Netflix: la trasformazione di Sofia Vergara nella boss della cocaina Griselda Blanco, il video

Su Netflix sta per arrivare Griselda, una nuova serie tv con protagonista Sofia Vergara nel suo primo ruolo drammatico dove intertreterà la narcotrafficante colombiana, ricordata da tutti come la regina della cocaina, Griselda Blanco. E nell'attesa di poter vedere quella che sembra essere la serie di punta di Netflix di questo mese, realizzata dagli stessi creatori di Narcos, la piattaforma di streaming ha pubblicato un video featurette che mostra la trasformazione di Sofía Vergara in Griselda Blanco. La miniserie è creata da Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda e Carlo Bernard, è diretta da Andrés Baiz. Sofía Vergara, oltre che protagonista, è produttrice esecutiva insieme a Eric Newman, Andrés Baiz, Doug Miro, Ingrid Escajeda, Carlo Bernard e Luis Balaguer con Latin World Entertainment.

Griselda: come Sofia Vergara è diventata Griselda Blanco, il video

In questa serie, Griselda Blanco trascorre dieci anni come mente dietro l'operazione di traffico di droga di suo marito Alberto a Medellín e New York. Quando fugge in Florida con i suoi tre figli, usa quell’esperienza per costruire una nuova vita per la sua famiglia con una ferocia che non sempre la premia.

Avevo un incredibile team di acconciatori e truccatori che hanno fatto un lavoro straordinario creando questo personaggio che viveva nel mondo di Miami negli anni '70 e '80 - ha commentato Sofía Vergara, produttrice esecutiva e protagonista -. “ Ottenere l'aspetto corretto era molto importante per me perché avevo bisogno di scomparire. Non volevo che nessuno pensasse a me o al mio ultimo ruolo come Gloria Pritchett. Volevo entrare nella testa di Griselda e capire davvero la sua mentalità, da dove veniva.”

Il regista Andrés Baiz aggiunge: “Sofía e io abbiamo deciso che dovevamo trovare un aspetto fisico che facesse sembrare Sofía diversa da Sofía Vergara, ma senza cercare di imitare la vera Griselda Blanco. Quindi ogni differenza che potesse dare fiducia a Sofía era ciò che diventava importante: nelle sopracciglia, nel naso, nei capelli. Voleva sentirsi una persona diversa, ma non al punto che le protesi o il trucco prendessero il sopravvento sulla sua performance. Doveva essere sottile. Questa trasformazione si ottiene anche attraverso il comportamento: il modo in cui cammina, il modo in cui si muove, il modo in cui fissa o ride. Sofía non aveva mai fumato in vita sua, Griselda fuma sempre.”

Chi c'è nel cast di Griselda

Nel cast, insieme a Sofía Vergara, Alberto Guerra (Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez).

Quando esce Griselda su Netflix

Griselda debutterà su Netflix il 25 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio