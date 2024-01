Griselda, il figlio della vera Griselda Blanco querela Sofia Vergara e Netflix

Sofia Vergara e Netflix sono stati querelati dal figlio della vera Griselda Blanco, Michael Corleone Sepulveda Blanco. Il discendente della boss dei narcos che negli anni '70 ha dominato il narcotraffico di cocaina in Florida, si è scagliato contro l'attrice Sofia Vergara e la stessa Netflix, presentato la causa in un tribunale della contea di Miami-Dade la scorsa settimana. Il motivo? Secondo i documenti del tribunale raccolti da Entertainment Tonight, la famiglia Sepulveda Blanco, dichiara di non aver autorizzato Netflix per l'uso delle proprie immagini spingendo il tribunale a bloccare la messa in onda della serie in 6 episodi Griselda, realizzata dagli stessi creatori di Narcos, sulla storia romanzata di Griselda Blanco interpretata da Sofia Vergara.

Secondo Michael Corleone, infatti, Netflix avrebbe prima espresso interesse nei confronti della storia di sua mamma facendo delle interviste che, però, nella realizzazione della serie non avrebbe utilizzato basando la sceneggiatura di Griselda, solo su aneddoti di altre persone e non della stessa famiglia Blanco. In più, secondo il figlio di Griselda Blanco, Netflix non lo avrebbe ricompensato adeguatamente, a livello economico, per l'autorizzazione nella messa in onda della storia di sua madre.

Così, l'unico discendente diretto di Griselda Blanco ancora in vita vorrebbe impedire lo streaming della serie Griselda che, però, è già uscita sulla piattaforma di streaming in tutto il mondo il 25 gennaio 2024 e sta già incuriosendo tutti.

Sofia Vergara, attrice ma anche produttrice esecutiva dello show Netflix, è una dei sette imputati presenti nella querela di Michael Corleone e di sua moglie.

Non è la prima volta che la storia di Griselda Blanco compare sullo schermo. Già nel 2018 era stato realizzato un film sulla sua vita con protagonista Catherine Zeta-Jones.