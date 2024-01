Griselda, perché la serie Netflix con Sofia Vergara è imperdibile

Griselda

Netflix ha deciso di raccontare la storia di Griselda Blanco, una delle più grandi narcotrafficanti della storia. Lo ha fatto con la miniserie drammatica Griselda, nata dagli stessi creatori di Narcos e Narcos: Messico, Eric Newman e Andrés Baiz e con una straordinaria Sofia Vergara come protagonista che si è cimentata per la prima volta, e con ottimi risultati, in un ruolo drammatico per cui ha ammesso di aver studiato per ben dieci anni.

Vergara non solo ha interpretato Griselda Blanco, lo è diventata. Ne ha assunto l'aspetto, le movenze, ha fatto sue le intenzioni di quella donna che per i figli, il potere e il riscatto avrebbe fatto qualsiasi cosa. E ne ha vestito i panni con orgoglio, facendola diventare, con pregi e difetti, una grande eroina femminista. Ed è proprio intorno a questa affascinante quanto temuta figura femminile che si concentra la trama di Griselda, una drammatizzazione Netflix ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco che nella Miami degli anni '70 e '80 è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix di intelligenza e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".

Griselda: l'ascesa e la caduta di una grande leader

Griselda Blanco è una donna realmente esistita che dal nulla è stata in grado di creare un impero. Una ex prostituta colombiana, poverissima ma con una grande capacità di leggere le persone e capirne i bisogni più profondi, qualità che l'hanno portata, nella Florida degli anni '70, a dominare un mondo in cui alle donne era impossibile avvicinarsi, quello della droga. Ma Griselda Blanco non era una donna qualunque e così è riuscita a diventare una leader indiscussa nel settore del narcotraffico, un esempio di empowerment femminile per le altre donne e un personaggio talmente forte, caparbio e dominante da far paura anche ai più grandi drug dealer dell'epoca, incluso Pablo Escobar.

Nella serie Netflix così come nella vita reale, Griselda Blanco, partendo dal nulla, è diventata una donna economicamente indipendente, fortissima e d'esempio per le altre donne che aspiravano a essere di più di semplici casalinghe e nonostante abbia fatto molte cose spregevoli, è stata d'ispirazione per la ricerca dell'indipendenza femminile. Una donna che si è fatta con le sue mani ma che, alla fine, si è avvicinata troppo al sole cadendo a terra proprio a causa dell'estrema ambizione che l'aveva fatta diventare grande. Ma Griselda voleva essere la più potente, la più brava, la più ricca, la più amata e alla fine, ci è riuscita, essendo artefice del suo successo ma anche della sua stessa caduta.

È molto interessante vedere come nella serie Netflix il personaggio di Griselda Blanco viene contrapposto a quello di un'altra donna che ne rappresenta l'esatto opposto, la detective June Hawkins. Quest'ultima, infatti, al contrario di Griselda diventa l'esempio di una donna mossa da paura e frustrazione, da insicurezze e senso di inferiorità, tutti elementi di cui non riesce mai a liberarsi fino in fondo. Così, June, ossessionata da Griselda Blanco che vuole catturare ma di cui subisce il fascino, aggiunge al racconto quella contrapposizione interessantissima tra due donne che rappresentano i due estremi del carattere femminile: da un lato la donna che crede in se stessa, dall'altra quella che non fa e da questo punto di vista il racconto assume una profondità molto interessante.

Griselda: i punti di forza della serie Netflix

Griselda è una bellissima sorpresa di Netflix, un titolo talmente riuscito da non farci rimpiangere Narcos tanto meno altri titoli su storie vere con grandi protagoniste femminili.

Il merito della bellezza di Griselda sta nella sceneggiatura sempre attenta a dare spazio e profondità a ogni personaggio, anche il più secondario ma anche nella ottima regia degli episodi a cura del bravissimo Andrés Baiz. Però, bisogna ammettere che senza la straordinaria performance di Sofia Vergara il risultato di questa serie non sarebbe stato lo stesso.

L'attrice di origini colombiane, infatti, con il suo primo ruolo drammatico in cui si è calata completamente quasi fondendosi con il personaggio che rappresenta sullo schermo, ha dimostrato di essere molto di più di Gloria Delgado di Modern Family, personaggio che l'ha intrappolata in una limitante etichetta di attrice "leggera e superficiale". Ma Sofia Vergara ha molto più da offrire al pubblico e con Griselda ce lo ha dimostrato.

Irriverente, profonda, accattivante e piena di spunti di riflessione, Griselda è un racconto femminista e anticonformista, così come la sua protagonista Griselda Blanco, è una serie che parla di maternità, di ambizione, di potere, d'amore ma soprattutto, una serie che parla di donne e alle donne. Lasciatevi travolgere dalla grande personalità di Griselda Blanco, gioite insieme a lei per i suoi successi, fate il tifo per il suo riscatto e per quell'indipendenza femminile che ha sempre sognato di avere. Lasciatevi ispirare dalla sua forza di volontà e da quella voglia di vedere sempre il lato positivo delle cose, e quella sicurezza di potercela fare anche nei momenti più bui. E soffrite con lei per i suoi sbagli, per le sue cadute di stile e per quella tragica fine di cui è sempre stata consapevole ma che era necessaria per poter avere una vita grandiosa come quella che ha raggiunto.

Fatelo perché in cambio avrete una bella dose di emozioni.

Voto: 8