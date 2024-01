Griselda: come finisce la serie Netflix, la spiegazione

Griselda, la miniserie Netflix sulla storia vera della narcotrafficante Griselda Blanco è arrivata su Netflix. Una serie drammatica, femminista e intensa pronta a diventare il nuovo gioiellino di Netflix del 2024. Interpretata e prodotta da Sofía Vergara, la miniserie drammatica Griselda è creata, tra gli altri, dallo showrunner di Narcos, Eric Newman e diretta nei suoi sei episodi dal regista di Narcos Andrés Baiz. Ma dopo 6 episodi, come finisce Griselda? Qual è il finale di questa serie Netflix che celebra l'ascesa e la caduta di una donna che ha dedicato la sua vita cercando di essere, a modo suo, un grande esempio di empowerment femminile in una società dominata solo ed esclusivaente dagli uomini? Scopriamolo insieme.

Griselda: la trama

Griselda è una drammatizzazione ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più potenti della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco riesce a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".

Griselda: la spiegazione del finale

L'ultimo episodio di Griselda chiude il cerchio di una storia di ambizione, potere, indipendenza femminile ma, soprattutto amore. Griselda Blanco si è fatta trovare volontariamente dalla polizia, mentre si nascondeva in un motel a Los Angeles insieme ai suoi figli, consegnandosi per evitare di essere ammazzata dai suoi nemici, gli Ochoa che avevano appena scoperto il cadavere di Marta Ochoa nascosto nella Jacuzzi e morta per overdose. Così, dopo anni di dominio del narcotraffico di Miami, Griselda lascia la scena per finire in prigione ma riesce a far scappare i suoi figli insieme a Rivi e a tenerli in salvo, almeno per un po'. Dopo essere stata condannata a qualche anno per il traffico di droga, Griselda scopre che Rivi è stato catturato dalla polizia e che ha testimoniato contro di lei ammettendo che dietro gli omicidi di Miami c'era Griselda Blanco, il tutto per salvarsi dalla pena di morte. Dopo il tradimento di Rivi, Griselda ottiene più anni di condanna ma non sa che dietro il comportamento di Rivi, c'è un piano ben preciso. Lui, infatti, riesce ad aiutare Griselda, riducendole gli anni di pena, perché avvia una relazione con l'assistente dell'avvocato di accusa e si fa scoprire volontariamente per far sì che l'accusa perda la sua reputazione e autorità. Ora Griselda è felice di poter tornare presto dai suoi quattro figli che non vede l'ora di riabbracciare anche se Dario, il suo ex fidanzato e padre di Michael Corleone viene ucciso. Quando sta per uscire dal carcere e tornare una donna libera, Griselda scopre che i suoi figli sono stati uccisi. A dirglielo è la poliziotta che l'ha arrestata che le rivela che tutti e tre i suoi figli più grandi, Ozzy, Uber e Dixon sono morti ammazzati brutalmente da uno sconosciuto. L'unico ancora vivo è Michael che adesso vive a Medellìn insieme alla mamma di Dario.

L'ultima scena della serie vede Griselda che, dopo aver scoperto della morte dei figli, ricorda quel momento di felicità vissuto insieme a loro sulla spiaggia e la si vede seduta, sulla sabbia, mentre guarda il mare, fuma una sigaretta e ricorda i tempi passati.

Ed è così, tra delusione, tristezza e gioia per le imprese raggiunte che finisce Griselda.