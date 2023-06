Heart of Stone, tutto sul nuovo film Netflix con Gal Gadot

Sta per arrivare su Netflix un nuovo film con protagonista Gal Gadot. Si tratta di Heart of Stone, uno spy drama che vede Gadot nei panni di un'agente Rachel Stone, un'agente dei servizi segreti, l'unica donna che si frappone tra la sua potente organizzazione, famosa a livello mondiale per il mantenimento della pace, e la perdita della sua risorsa più preziosa, e pericolosa. Ma cosa sappiamo in più su questo film che sembra essere uno dei titoli più attesi di Netflix? E quando lo troveremo sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Heart of Stone, di cosa parla

Gal Gadot è Rachel Stone, l'unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

Il trailer di Heart of Stone

Chi c'è nel cast di Heart of Stone

Il cast di Heart of Stone è comporto da Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready

Quando esce Heart of Stone su Netflix

Heart of Stone debutterà su Netflix il prossimo 11 agosto 2023.