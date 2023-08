"Heart of Stone" su Netflix non dice nulla di nuovo (e lo dice pure male)

Heart of Stone arrivava su Netflix carico di attesa, soprattutto per i fan di Gal Gadot. Purtroppo, siamo costretti a dover riconoscere che il risultato finale è largamente al di sotto delle attese, del resto ormai da diverso tempo si è capito che quando Netflix cerca di creare un action al femminile, più di ripetersi all'infinito non sa fare. Passo falso per l’attrice israeliana, finita nel tritacarne di un prodotto senz’anima e con idee molto confuse.

Heart of Stone rappresenta l'ennesima variazione sul tema dell'action ad alta spettacolarità, che cerca di unire fantasia a chiari richiami con la criticità della società moderna, in questo caso l’intelligenza artificiale. Purtroppo, qualitativamente siamo dalle parti di Ghosted, con cui Apple Tv+ aveva sprecato un'occasione d'oro con la coppia Chris Evans e Anna de Armas. La nuova avventura con Gal Gadot protagonista non può che richiamare alla memoria paradossalmente Red Notice, altra delusione portentosa di due anni dove l'attrice israeliana era appaiata da Ryan Reynolds e The Rock.

Heart of Stone: la trama

La trama è una sorta di mix tra Mission Impossible, la saga di XXX, ma soprattutto il mediocrissimo Citadel, altro prodotto clone sbarcato in pompa magna su Prime Video, rivelatosi un tonfo assoluto per il genere spionistico. Heart of Stone ha come protagonista Rachel Stone (Gal Gadot) ufficialmente parte del MI6, sulle tracce di un pericoloso trafficante di armi sulle Alpi italiane con una squadra speciale. Ma nella realtà Stone appartiene a Charter, organizzazione segreta di spie super partes impegnate a mantenere l'equilibrio e a contenere gli eccessi delle agenzie governative. Assieme ai suoi colleghi Yang (Jing Lusi), Parker (Jamie Dornan) e Bailey (Paul Ready) deve svolgere la missione senza rivelargli la propria vera identità, le proprie straordinarie abilità di combattente e agente. Tuttavia, quella missione tra le nevi avrà una svolta improvvisa, che la vedrà costretta a mettere in dubbio la sua stessa esistenza, la sua fedeltà alla Charter, così come tutto quello in cui crede. Tra inseguimenti, tradimenti, colpi di scena, Stone avrà di fronte scelte difficili, senza via d'uscita.

Un film che sa di vecchio e già visto

Heart of Stone ha uno script firmato da Greg Rucka e Allison Schroede, ma la realtà è che la sensazione più preponderante è quella di trovarsi di fronte al classico prodotto algoritmico, alla fotocopia di una fotocopia, tanto che potremmo sostituire i vari protagonisti con altri interpreti visti in altre produzioni e non cambierebbe assolutamente nulla. Se la saga di Ethan Hunt rimane la fonte di ispirazione principale, anche per la presenza di un certo humor, il world building è però anche una continua strizzata d’occhio a True Lies di Cameron e persino alla saga di Jason Bourne. Impera il tema dell’intelligenza artificiale, qualcosa di paradossale se pensiamo alla guerra in atto tra le major e gli sceneggiatori su questo tema.

Heart of Stone è afflitto da una prevedibilità cronica, da una mancanza di equilibrio nella storia e nell’atmosfera abbastanza palesi. Il villain quando ci si rivela, è già passato un buon terzo di film e non è nulla di eccezionale; le sue motivazioni, la sua caratterizzazione, sono alquanto sommarie e prevedibili.

Qua e là affiora anche il tentativo di omaggiare anche la saga di 007, ma visivamente l’insieme è anche abbastanza innocuo, senza sapore. Alla Gadot manca un partner in crime che le permetta di non avere tutto sulle sue spalle. Glenn Close, Matthias Schweighöfer e Sophie Okonedo non hanno abbastanza tempo per farlo. Poco senso ha anche Alia Bhatt, che risulta essere una mera aggiunta con cui cercare una sorta di redenzione parallela che ha poco senso, mentre intanto siamo costretti a fare i conti con cambi di location assolutamente pretestuosi e scene d’azione quasi irritanti per la loro pochezza.

Gal Gadot rivela ancora tutti i suoi limiti

Heart of Stone doveva essere il grande rilancio di Gal Gadot, al momento ai ferri corti con la Warner visto che le sue speranze di avere un altro stand alone dedicato a Wonder Woman, sono state appena spazzate via. Ma questo action rappresenta anche la conferma che vi è un'effettiva difficoltà nel creare delle eroine che siano credibili, e non piuttosto cloni in serie, afflitte da una perfezione universale che le rende di uno scontato opprimente. Qualcosa che è capitato ultimamente anche a Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Scarlett Johansson, Alicia Vikander e Jessica Chastain. Cercano tutte quante di fare il verso a Sarah Connor o alle Charlie's Angels ma abbiamo già avuto tutto questo, non ci serve una ripetizione sbiadita.

Se non altro, sarebbe stato il caso di affidare il peso di una produzione così mainstream sulle spalle di una interprete ben più dotata e maggiormente affidabile di Gal Gadot. Il suo successo, la sia celebrità, dal punto di vista artistico rimangono un mistero. Ha cominciato come modella, ha messo a segno qualche interpretazione interessante, è stata lanciata nella saga di Fast & Furious in un ruolo di contorno. Non fosse stato per la chiamata nei panni di Diana Prince sarebbe rimasta a quel livello. Ma la sua abilità recitativa non è particolarmente migliorata negli anni, qui cerca di cavarsela con qualche sorriso, qualche smorfia e piccoli trucchi del mestiere che però non possono bastare. Heart of Stone rappresenta l’ennesimo prodotto da evitare, a meno che non vogliate semplicemente spegnere il cervello o siate fan sfegatati dell’attuale Wonder Woman.



Voto: 5