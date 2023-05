Heartstopper 2, e prime immagini e quando esce su Netflix

Manca sempre meno al debutto della seconda stagione di Heartstopper su Netflix. Dopo il successo del primo capitolo di serie, infatti, sta per tornata una delle serie più romantiche della piattaforma di streaming che racconta la storia d'amore tra due adolescenti, Nick e Charlie che si innamorano tra i banchi di scuola. Questa serie, che possiamo definire un vero e prorpio racconto di formazione, è ispirata al graphic novel di Alice Oseman ed è già stata confermata da Netflix per altre due stagioni dopo il grande successo del primo capitolo che è letteralmente spopolato non solo su Netlfix ma anche sui social. Ma quando usciranno i nuovi episodi di Heartstopper 2 e cosa possiamo aspettarci dalla trama? Scopriamolo insieme dando anche un primo sguardo alle nuove immagini della serie appena pubblicate sui profilo social di Netflix.

Cosa aspettarsi da Heartstopper 2

Nel video annuncio della seconda stagione di Heartstopper 2 vediamo gli stessi protagonisti del teen drama dare delle anticipazioni su cosa ci aspetta nei nuovi episodi. Saranno molte di più le cose in balle nella vita di Charlie e Nick e non solo. Imogen potrebbe iniziare a volersi un po' più bene e prendersi più cura di sé, ci saranno tante sorprese nella vita di Elle che sarà diversa rispetto alla prima stagione e molto più sicura di sé. Inizierà a circondarsi di persone che la valorizzano. Per quanto riguarda la storyline di Nick e Charlie sarà molto più leggera rispetto alla prima stagione e soprattutto Charlie crescerà molto come persona, maturerà. Il resto? A noi scoprirlo.

Quando esce Heartstopper 2 su Netflix

La seconda stagione di Heartstopper debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 3 agosto 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.