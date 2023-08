Heartstopper si conferma una serie incredibilmente educativa

Heartstopper 2

Ci aveva convinto già dalla sua prima stagione ma l'arrivo dei nuovi episodi su Netflix non hanno fatto altro che confermare ciò che era già chiaro fin dall'inizio: Heartstopper è una serie incredibilmente educativa. Gentile, garbata, in grado di parlare ai giovani e non solo ma anche di affrontare tematiche delicatissime e attuali grande tatto e maturità, la serie animata Netflix tratta dalla graphic novel di Alice Oseman ha saputo confermare la sua grande qualità anche nei nuovi episodi appena usciti su Netflix. Un racconto, quello di Heartstopper 2, che soprende per la semplicità con cui è riuscito a costruire i suoi personaggi e renderli allo stesso tempo in grado di intrattenere ma anche fungere da esempio per tantissimi giovani che, proprio come i due protagonisti Nick e Charlie e i loro amici, si trovano a dover avere a che fare con crisi di identità, traumi psicologici, un difficile rapporto con i genitori, disturbi alimentari, problemi con il proprio orientamento sessuale, il tutto trovando il coraggio di essere sempre se stessi e non nascondersi per timore del giudizio altrui. Inoltre, una delle qualità di questa serie è che dà ai suoi protagonisti, poco più che adolescenti, una sorpendente maturità, sensibilità, capacità di comunicazione e di miglioramento personale e vedere in tv un prototipo di adolescente di questo tipo è non solo piacevole ma anche formativo.

Ecco, Heartstopper, come avevamo già commentato all'uscita della sua prima stagione, è una serie che i ragazzi dovrebbero guardare ma che anche i genitori dovrebbero guardare con i propri figli, è un titolo che, con grazia, non parla solo agli asolescenti ma anche ai loro genitori e che affronta temi complessi omosessualità, disturbi alimentari, bullismo non commiserando chi ne soffre ma dando strumenti utili, agli spettatori, per affrontarli e poi superarli prendendo ad esempio i protagonisti della serie.

Guardate Heartstopper, tuffatevi in questo colorato e dolce mondo adolescenziale dove ogni emozione è amplificata, ogni relazione la più importante della vita, ogni occasione, bella o spiacevole che sia, il modo per capire chi si è davvero. E così anche per gli spettatori, così come accade ai personaggi della serie, ogni paura diventerà una montagna insormontabile, ogni piccolo atto di coraggio qualcosa di cui essere estremamente fieri, ogni bella emozione un segno del destino che si sta facendo la cosa giusta.

Leggera e scorrevole ma allo stesso tempo profonda e comunicativa, questa serie creata da Alice Oseman e diretta da Euros Lyn, è un vero incanto e anche un bellissimo esempio di un teen drama che si spoglia di quella sessualità e superficialità forzata su cui molte altre serie dello stesso genere hanno voluto puntare tutto ultimamente e torna a dare al tempo della giovinezza la sua innocenza, la sua dolcezza, la sua magia.

Fatevi questo regalo, soprattutto se siete un po' più adulti dei protagonisti di Heartstopper, tornate a essere sognanti, emozionati di fronte alle opportunità della vita, tornate a essere innocenti e riscoprite quella parte di voi che, forse, siete stati costretti a tenere nascosta dietro quella patina di concretezza e diffidenza che l'età adulta porta con sé, forse con un po' troppa forza. C'è tanto da imparare da Heartstopper e perdersi questa piccola lezione di vita, su Netflix, sarebbe un vero peccato.

Voto: 7 e mezzo