Heartstopper 2: come va a finire tra Nick e Charlie? La spiegazione del finale

È arrivata su Netflix la tanto attesa seconda stagione di Heartstopper, la serie ispirata alla graphic novel di Alice Oseman che racconta l'adolescenza e i suoi problemi attraverso la storia di due ragazzi, Nick e Charlie, che si innamorano l'uno dell'altro. 8 nuovi episodi per una serie che quando ha fatto il suo debutto su Netflix ha sciolto il cuore di tutti e siamo sicuri che lo farà anche questa nuova stagione. Ma come va a finire Heartstopper 2? Per chi vuole saperne di più, prima di vedere i nuovi episodi su Netflix, ecco il riassunto del finale di Heartstopper 2.

La trama di Heartstopper 2

Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l'amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Heartstopper 2: la spiegazione del finale

(Spoiler!)

La seconda stagione di Heartstopper si conclude in modo positivo lasciando, però, una punta di amaro in bocca. Intanto iniziamo con il dire che siamo arrivati al giorno del prom della scuola, la classica festa di fine anno a cui, i ragazzi della Truham e Higgs, non vedono l'ora di partecipare insieme ai loro amici. Per Nick è arrivato un momento molto importante, dopo aver rivelato al padre di essere bisessuale, ha deciso di fare coming out via Instagram pubblicando una foto insieme al suo fidanzato Charlie. Così, il ragazzo, ha finalmente superato il blocco che ha avuto per tutta la seconda stagione della serie nel dichiarare apertamente il suo orientamento sessuale. Dopo questa grande prova di coraggio, Nick riceverà il supporto di tutti a differenza di quanto accadde con Charlie che, quando fece coming out anni prima, fu vittima di bullismo. E i traumi del bullismo, nonostante siano stati apparentemente superati, tornano a tormentare Charlie che inizia ad avere sintomi di disturbi alimentari. Il ragazzo, infatti, non mangia mai e Nick inizia a capire che il suo fidanzato non sta poi così bene come sembra così ne parla apertamente con lui. Per quanto riguarda gli altri personaggi vediamo Elle e Tao mettersi ufficialmente insieme anche se lei andrà in una scuola d'arte distante dal suo fidanzato. Poi c'è Darsy che è scappata di casa dopo l'ennesimo litigio con sua madre e Isaac che scoprire di essere asessuale.

L'ultima scena di Heartstopper 2 vede Charlie con il telefono in mando che, dopo essersi aperto con Nick sui suoi problemi di bullismo e disturbi alimentari, gli scrive un messaggio con scritto "Ti amo". Il finale, però, resta aperto perché non si vede se il ragazzo premerà il tasto invio o cancellerà il messaggio per paura di rivelare dei sentimenti così profondi per il suo fidanzato.