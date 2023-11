Heartstopper 3, arriva un nuovo personaggio principale

Heartstopper dà il bevenuto a un nuovo personaggio nella sua terza stagione. Si tratta di Michael Holden, già presente nella graphic novel e non ancora entrato in scena nell'adattamento seriale Netflix. Il terzo capitolo del teen drama Lgbt, però, introdurrà questo personaggio a cui è appena stato dato anche un volto, quello dell'attore Darragh Hand, noto al pubblico per il suo ruolo nella serie crime Testimoni silenziosi.

Ad annunciare l'arrivo di Michael Holden nella serie e, di conseguenza del casting di Darragh Hand è stata la stessa ideatrice della serie nonché creatrice della graphic novel Heartstopper, Alice Oseman che, su Instagram ha presentato a tutti i fan di questa tenerissima serie di formazione, la new entry di Heartstoper 3 con degli scatti insieme aola co-star Jenny Walser. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Heartstopper 3 e cosa sappiamo su questo nuovo personaggio della serie? Scopriamolo insieme.

Heartstopper 3: tutto su Michael Holden e sulla nuova stagione

È passato poco più di un mese da quando sono iniziate le riprese di Heartstopper 3, ritardate a causa dello sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti che ha bloccato moltissime produzioni seriali, Heartstopper compresa. Ora, però, si torna sul set e tra le tante novità del capitolo 3 di Heartstopper c'è anche l'arrivo del personaggio di Michael, già presente nella graphic novel ma senza ancora un volto nella serie live-action, finora. Ma chi è Michael e qual è il suo ruolo nella storia di Nick e Charlie?

"Oltre a comparire nelle graphic novel di Heartstopper - commenta Alice Oseman -, Michael, insieme a Tori, è uno dei personaggi principali del mio primo romanzo, Solitaire. Ero quindi molto nervosa ed eccitata all'idea di iniziare la ricerca del nostro Michael! Michael è un ottimista eccentrico e stravagante, con un carattere solare, ed è stata una sfida trovare qualcuno che mi sembrasse davvero in grado di rappresentare il Michael dei libri. Ma poi è arrivato Darragh, che ci ha scaldato il cuore, ci ha fatto ridere tantissimo e ha completato alla perfezione la Tori Spring di Jenny Walser. Non vedo l'ora di farvi conoscere Michael nella terza stagione!"

Nel romanzo Solitaire, del 2014, Alice Oseman racconta la storia della sorella di Charlie, una giovane ragazza infelice che non sa come fare per tornare a riscoprire la felicità. Sarà solo insieme a Michael, un coetaneo, che capirà come fare smascherando il personaggio misterioso di Solitaire che sta terrorizzando la scuola con minacce. Ed è proprio in questo romanzo che facciamo la conoscenza, per la prima volta, di Charlie e Nick, ora protagonisti di Heartstopper.

Heartstopper 3: quando esce su Netflix

Heartstopper 3 dovrebbe debuttare su Netflix già nel 2024, molto probabilmente nella seconda parte dell'anno.