Heartsopper: come avevamo lasciato Nick e Charlie alla fine della prima stagione?

Sta per arrivare su Netflix il secondo capitolo di Heartstopper la tenerissima serie teen ispirata alla graphic novel di Alice Oseman. Una storia, quella di Heartstopper, di formazione e crescita individuale che spinge gli spettatori a una importante riflessione su temi delicati come l'omosessualità, il bullismo in età adolescenziale, l'amicizia vera, quella di circostanza, le difficoltà del fare coming out in famiglia o con gli amici, il tutto con una raffinatezza che rende questo teen drama uno dei più interessanti e originali realizzati da Netflix finora. Ma in attesa di tuffarci di nuovo nelle avventure di Nick e Charlie, ormai una coppia, facciamo un passo indietro per ricordarci come ci eravamo lasciati alla fine della prima stagione di Heartstopper.

Come finiva la prima stagione di Heartstopper? Il riassunto

Nell'ottavo episodio della prima stagione di Heartstopper avevamo lasciato Nick e Charlie alle prese con la giornata dello sport a scuola che vedeva i vari istituti competere tra loro in attività sportive. Charlie dopo un momento di dubbio sulla sua relazione con Nick che voleva perfino concludere si chiarisce con il ragazzo e vediamo i due vivere un momento idilliaco con una bella sorpresa che Nick fa a Charlie: una gita in spiaggia dove i due passano l'intera giornata insieme tra coccole, baci e divertimento, il tutto lontano da tutto e tutti lasciandosi andare ai prorpi sentimenti che, ormai, non vogliono più celare. Così, i due, decidono di diventare effettivamente una coppia e, proprio al rientro di questa gita fuori porta, Nick farà coming out con sua mamma (Olivia Colman) rivelandole di essere bisessuale e di stare insieme a Charlie. Sua mamma, orgogliosa di lui, lo sosterrà senza indugi in questo suo atto di coraggio nell'essere stato onesto con lei e con se stesso sul suo orientamento sessuale.

Quando esce Heartstopper 2 su Netflix

Heartstopper 2 debutterà su Netflix il prossimo 3 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.