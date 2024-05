Hierarchy, la nuova serie sudcoreana di Netflix: il trailer e quando esce

Dopo il successo del survival game The 8 Show, attualmente al terzo posto tra le serie più viste in Italia su Netflix arriva sulla piattaforma di streaming una nuova serie sudcoreana mix tra crime e teen drama. Si intitola Hierarchy ed è una serie che punta a far riflettere, proprio come dice il nome, sulle gerarchie all'interno di una scuola per super ricchi. Ma entriamo più nel dettaglio per capire meglio cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo k-drama.

Hierarchy: la trama

Lo 0,01% degli studenti controlla la legge e l'ordine alla Jooshin High School, ma un misterioso studente trasferito apre una breccia nel loro indomito mondo.

Hierarchy: il cast

Il cast di Hierarchy è composto da Roh Jeong-eui (Badland Hunters), Kim Jae-won (Fall for you), Lee Chae-min (Alchemy of Souls).

Hierarchy: quando esce su Netflix

Hierarchy arriva su Netflix il 7 giugno 2024, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Il trailer di Hierarchy