I tre giorni dopo la fine, su Netflix una serie sul disastro nucleare di Fukushima

Su Netflix sta per arrivare una serie tv che racconterà uno dei peggiori disastri nucleari della storia, la catastrofe di Fukushima Dai-ichi. Si intitola I tre giorni dopo la fine e racconterà la storia dello tsunami che ha distrutto la centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi con quattro esplosioni e onde alte ben 14 metri. Questa terribile storia, del 2011, diventa quindi protagonista di una serie Netflix giapponese che è pronta a far riflettere ma anche emozionare molto. Dai toni dark e drammatici, I tre giorni dopo la fine è uno dei primi titoli che apre la stagione estiva di Netflix e sembra promettere davvero bene.

La storia vera dell'incidente nucleare di Fukushima Dai-ichi

Il disastro di Fukushima Dai-ichi è stato un bruttissimo incidente nucleare della centrale di Fukushima Dai-ichi, a Naraha, in Giappone, avvenuto l'11 marzo del 2011. Questo, insieme al disastro di Cernobyl del 1986, sono gli incidenti nucleari peggiori della storia dell'umanità, classificati come livello 7 della scala INES.

A causare questo disastro è stato un terremoto, e un conseguente maremoto, a Tohoku proprio l'11 marzo del 2011 che ha provocato prima uno spegnimento del sistema antisismico della centrale e poi uno spegnimento di tutti i reattori. Ma non fu tanto questo a provocare la catastrofe dato che si accesero subito i sistemi di emergenza quanto il maremoto successivo che si abbatté proprio sulla centrale che non era protetta per questo tipo di evento.

L'onda del mare, infatti, raggiunse i 14 metri di altezza e distrusse i generatori di emergenza che alimentavano i sistemi di raffreddamento. Ci fu un blackout elettrico e un blocco di sistemi che causò il disastro. Ci fu un meltdown dei reattori con quattro esplosioni causate da fughe di idrogeno. Dopo che le sostanze radioattive furono rilasciate nell'aria, venne ordinata l'evacuazione dei residenti entro 20 km.

Fu stabilito, a posteriori, che si sarebbe portuto prevedere ed evitare l'incidente.

La trama de I tre giorni dopo la fine

Chi li considera colpevoli, chi degli eroi. Le persone legate alla centrale di Fukushima affrontano una minaccia invisibile ma mortale: una catastrofe nucleare senza precedenti.

I tre giorni dopo la fine quando esce su Netflix

La serie Netflix sul disastro nucleare Fukushima, I tre giorni dopo la fine debutterà su Netflix il 1 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.