Il buco 2: arriva il sequel del thriller spagnolo del 2020

Arriva su Netflix il sequel de Il Buco, il film spagnolo diretto da Galder Gaztelu-Urrutia che nel 2020 è diventato un fenomeno a livello mondiale. È appena arrivato l'annuncio da parte della piattaforma di streaming che ha svelato le prime immagini del sequel di uno dei film più irriverenti e interessanti degli ultimi anni.

"Una figura misteriosa è riuscita a stabilire una nuova legge, ma è davvero possibile far rispettare la giustizia all’Inferno?", è con queste parole che Netflix ha svelato l'arrivo de Il Buco 2 con Milena Smit e Hovik Keuchkerian.

Il Buco: di cosa parlava il film Netflix del 2020

In un futuro distopico, prigionieri ospitati in celle disposte verticalmente guardano il cibo scendere dall'alto: i residenti dei livelli superiori si sfamano mentre quelli in basso diventano famelici e si radicalizzano. Il buco è un'inquietante allegoria sociale sugli aspetti più oscuri e disperati dell'umanità.

Il Buco 2: quando esce su Netflix

Il Buco 2 è in arrivo prossimamente su Netflix.