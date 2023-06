Il cane che dorme 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

È appena arrivata su Netflix senza pubblicizzarsi troppo ma il pubblico della piattaforma di streaming l'ha notata subito facendola diventare la serie più vista in Italia del momento. Parliamo de Il cane che dorme, la serie tedesca di 6 episodi, diretta da Stephan Lacant e con Max Riemelt di Sense8 come protagonista che racconta una storia crime piena di risvolti inaspettati e colpi di scena. Ma ci sarà Il cane che dorme 2? O questa serie si concluderà con la sua prima stagione? Scopriamolo insieme.

Il cane che dorme, la trama

Ciascuno con le proprie motivazioni, un poliziotto di alto livello caduto in disgrazia e un giovane procuratore emergente riaprono un fascicolo di omicidio... e con esso un vaso di Pandora. Un gioco pericoloso porta entrambi sulle tracce sanguinose di una cospirazione che conduce sempre più in profondità nel corpo di polizia. Sono coinvolti anche i vertici della magistratura oppure tutto è legato a un devastante attacco terroristico che aveva sconvolto la città un anno e mezzo prima? Se la risposta si trova nella rovina del poliziotto occorre prima affrontarne la causa scatenante, svelando così cosa contiene veramente il "vaso di Pandora".

l cane che dorme: il trailer ufficiale

Il cane che dorme 2 ci sarà?

In tanti si stanno chiedendo se Il cane che dorme avrò una seconda stagione ma dobbiamo darvi brutte notizie perché questo crime thriller di Netflix nasce come serie limitata e quindi serie che è destinata a concludersi con i suoi sei episodi. Quindi, purtroppo, Il cane che dorme 2 non ci sarà.