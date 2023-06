Il cane che dorme, tutto ciò che bisogna sapere sulla serie Netflix del momento

Su Netflix è appena uscita una nuova serie thriller che in pochissimo tempo è balzata ai vertici della top 10 battendo tutta la concorrenza. Si tratta de Il cane che dorme, una serie tedesca di 6 episodi, che ha attirato l'attenzione del pubblico con una trama avvincente e tanti colpi di scena. Ma, per quei pochi che non l'hanno ancora vista, cosa sappiamo su questa serie? Di cosa parla e perché tutti la stanno guardando su Netflix? Ecco un piccolo approfondimento su Il cane che dorme per capire se vale la pena immergersi in questa visione e se il trailer ufficiale vi fa venire voglia di vederla.

Il cane che dorme: di cosa parla

Ciascuno con le proprie motivazioni, un poliziotto di alto livello caduto in disgrazia e un giovane procuratore emergente riaprono un fascicolo di omicidio e con esso un vaso di Pandora. Un gioco pericoloso porta entrambi sulle tracce sanguinose di una cospirazione che conduce sempre più in profondità nel corpo di polizia. Sono coinvolti anche i vertici della magistratura oppure tutto è legato a un devastante attacco terroristico che aveva sconvolto la città un anno e mezzo prima? Se la risposta si trova nella rovina del poliziotto occorre prima affrontarne la causa scatenante, svelando così cosa contiene veramente il "vaso di Pandora".

Il cane che dorme: il trailer ufficiale

Il cane che dorme: perché tutti la stanno guardarndo

Ciò che attrae di più de Il cane che dorme è sicuramente il mix di elementi thriller e crime messi insieme in una trama piena di segreti da svelare e colpi di scena inaspettati. Il pubblico di Netflix ha sicuramente una predisposizione per queste tematiche e per serie tv che lasciano con il fiato sospeso dove ogni episodio lascia un'incredibile voglia di andare avanti per cercare di dare una spiegazione ai numerosi cliffhanger. E dopo il grande successo di serie tedesche come Dark e 1899, i titoli di Netflix Germania sono diventati una garanzia di qualità.