Il caso di Alex Schwazer pronto al debutto su Netflix, cosa aspettarsi

Alex Schwazer sarà protagonista di una docu-serie Netflix, in quattro episodi, dedicata alla sua vita e alla sua carriera sportiva nel mondo della marcia. Questo nuovo prodotto della piattaforma di streaming, dal titolo Il caso di Alex Schwazer, ideato e diretto da Massimo Cappello, sarà un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria.

La trama de Il caso di Alex Schwazer

L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.

Quando esce Il caso di Alex Schwazer su Netflix

La docu-serie dedicata ad Alex Schwazer debutterà su Netlflix il prossimo 13 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.