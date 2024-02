Netflix racconta l'incubo del "caso Outreau" in una docuserie true crime: la storia e quando esce

Netflix racconta la storia del caso Outreau in una nuova docuserie true crime Il caso Outreau: un incubo francese. Una delle peggiori tragedie giudiziarie della storia della Francia arriva sulla piattaforma di streaming in una serie documentario che cercherà di analizzarla e svelarne dettagli inediti. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questo nuovo documentario Netflix.

Il caso Outreau: un incubo francese, la trama

La docu-serie true crime Il caso Outreau: un incubo francese approfondisce una delle più grandi tragedie giudiziarie francesi. Nei primi anni 2000, nel nord della Francia, il giovane giudice Burgaud è incaricato di indagare sulle accuse di pedofilia in una famiglia. Ma il caso diventa sempre più complesso man mano che l'indagine procede, quando anche altri abitanti del paese sembrano essere coinvolti. Tra accuse e controaccuse, la macchina giudiziaria si ingarbuglia.

Il caso Outreau: un incubo francese, il trailer

Il caso Outreau: un incubo francese, quando esce su Netflix

Il caso Outreau: un incubo francese debutta su Netflix il 15 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.