Il caso Outreau, la storia vera dietro la docuserie Netflix

Netflix ha deciso di raccontare la storia del Caso Outreau, lo scandalo giudiziario francese dei primi anni 2000 che scosse l'opinione pubblica di tutto il mondo, in una nuova docuserie dal titolo Il caso Outreau: un incubo francese. Si tratta di un documentario a puntate che approfondisce una delle più grandi tragedie giudiziarie francesi. Nei primi anni 2000, nel nord della Francia, il giovane giudice Burgaud è incaricato di indagare sulle accuse di pedofilia in una famiglia. Ma il caso diventa sempre più complesso man mano che l'indagine procede, quando anche altri abitanti del paese sembrano essere coinvolti. Tra accuse e controaccuse, la macchina giudiziaria si ingarbuglia. Ma entriamo più nel dettaglio raccontando la storia vera del caso Outreau.

Il caso Outreau: la storia vera

Con "caso Outreau" si intende il cosiddetto Affaire d’Outreau, cioè il caso giudiziario dei primi anni 2000 che sconvolse la Francia e tutto il mondo. Era il 2001 quando 17 persone furono accusate di pedofilia e incarcerate per mesi per poi essere scagionate in appello. Ma facciamo un passo alla volta. Ci troviamo a Outreau, cittadina nel dipartimento del Passo di Calais nella regione dell'Alta Francia. Un gruppo di presunti pedofili viene arrestato per numerosi abusi sessuali su minori, anche delle proprie famiglie da genitori di sangue o adottivi. I sospettati erano una cinquantina ma 17 di loro sono stati processati con una difesa composta da 19 avvocati nella Corte d’Assise di Saint Omer, Nord della Francia che, però, non è pronta a un processo così ampio e a un'attenzione mediatica senza precedenti.

Vengono ascoltate le piccole vittime, la Francia stessa è divisa con una politica di dentra a favore degli accusati e il processo di primo grado finisce con condanne solo per alcuni degli imputati. La difesa fa appello a questo punto ed entra in scena perfino Sarkozy che difende gli accusati perché secondo lui giudicati troppo frettolosamente. La corte d'appello, a questo punto, annulla la sentenza e gli imputati, che ormai avevano trascorso tre anni in carcere, vengono liberati e risarciti di mezzo milione di euro.

Però, c'è una svolta importante. Un'avvocatessa, difensore di una delle imputate - una mamma accusata di aver noleggiato i due figli per essere sessualmente abusati da terzi - ha un rimorso di coscienza e decide di dire tutta la verità rivelatale dalla sua cliente. Ma non basta perché il processo è vicinissimo alla prescrizione.

Il caso si riaprirà solo quando, il più adulto delle vittime, il rapper Cherif Delay, che finora aveva taciuto ma che aveva inserito le sue esperienze traumatiche nei testi delle sue canzoni, parla e fa riaprire il caso Outreau.

Il caso si è concluso con quattro condanne definitive e l'assoluzione di tredici dei diciassette imputati, molti dei quali sono stati detenuti per diversi anni. Dodici bambini sono stati riconosciuti in primo grado come vittime di stupro, violenza sessuale, corruzione di minori e sfruttamento della prostituzione, alcuni dei quali sono figli di persone assolte.

Nel gennaio 2006 è stata creata un'inchiesta parlamentare, con il presidente Jacques Chirac che ha definito la vicenda un "disastro giudiziario", anche se il giudice Burgaud, accusato dalla difesa, non è stato sanzionato.

Il caso Outreau: i film che hanno già raccontato questa terribile storia

Présumé coupable, film francese del 2011. Si tratta di un documentario sul caso raccontato dal punto di vista di Alain Marecaux, uno degli imputati assolti (anche se accusato di reati sessuali dal figlio François-Xavier Marécaux), basato sulle sue memorie.

Outreau, l'autre vérité, film del 2012. Si tratta di un documentario sul caso dal punto di vista di alcuni bambini, degli esperti e dei magistrati. Il documentario mostra come la stampa sia stata manipolata dagli avvocati della difesa e come le parole dei bambini siano state soffocate.

Nel 2023, il canale pubblico francese France 2 ha trasmesso una serie fiction-documentale dedicata al caso Outreau.

Il caso Outreau: quando esce su Netflix

La docuserie Netflix dedicata al caso Outreau esce il 15 marzo 2024.