Il colore delle magnolie 4, ci sarà? Cosa sappiamo finora

Il colore delle magnolie è appena tornata su Netflix con la sua terza stagione inedita. Un capitolo numero 3 per una serie di genere sentimentale che ha appassionato il pubblico fin dalla prima stagione raccontando la storia di tre migliori amiche, Maddie, Helen e Dana Sue, che si conoscono fin dai tempi del liceo e che vivono in una cittadina sud degli USA dove tutti si conoscono e sanno tutto di tutti. Questa serie Netflix con Sheryl J. Anderson come showrunner e Daniel Paulson e Sherryl Woods alla sceneggiatura, è ispirata alla saga di romanzi di "Sweet Magnolias" di Sherryl Woods pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti, con il primo romanzo Profumo di magnolia, nel 2007. Ma cosa sappiamo sul continuo di questa serie Netflix? Il colore delle magnolie 4 ci sarà? Scopriamolo insieme ma prima, facciamo un piccolo recap su cosa ci aspetta dai 10 nuovi episodi della terza stagione.

Il colore delle magnolie 3, la trama

Dopo la rissa da Sullivan, Maddie cerca il modo migliore di aiutare Cal mentre prova a tenere a bada le proprie emozioni. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita e Dana Sue vorrebbe a usare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità, senza turbare la famiglia. L'identità della persona che ha tagliato i pneumatici sconvolge la cittadina di Serenity. La nuova votazione ha conseguenze inattese e sbocciano amori sorprendenti in ogni generazione. Nel corso della stagione le donne affrontano questi problemi e le complicazioni collegate con il tipico affetto, umorismo e dedizione nei confronti l'una della dell'altra e dei propri cari che le contraddistinguono... e con tanti margarita.

Il colore delle magnolie 4 ci sarà?

A oggi non sappiamo ancora se Netflix abbia intenzione di rinnovare Il colore delle magnolie anche per un quarto capitolo. Bisognerà vedere come la terza stagione sarà accolta dal pubblico nei primi 28 giorni dal suo debutto per verificare se avrà tutti i requisiti per un rinnovo Netflix oppure no. Considerato, però, che la saga di romanzi a cui si ispira la serie è formata da ben 11 volumi, possiamo immaginare che Il colore delle magnolie abbia davanti un lungo futuro ma è tutto nelle mani del pubblico.

Quando esce Il colore delle magnolie 4 su Netflix

Se dovesse essere riconfermata Il colore delle magnolie 4 potrebbe debuttare su Netflix tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.