Il mondo dietro di te, su Netflix, merita tutto questo clamore?

Il mondo dietro di te, il nuovo thriller apocalittico di Netflix con Julia Roberts e Ethan Hawke ispirato dal romanzo omonimo di Rumaan Alam, ha subito destato un certo interesse da parte del pubblico fin dal suo annuncio. Un po' perché vede il ritorno di Julia Roberts sullo schermo, un po' per la sua trama un po' oscura ma accattivante, un po' perché tutti ne stanno parlando, Il mondo dietro di te è il film del momento e non ha fatto in tempo a debuttare su Netflix che è subito balzato al primo posto tra i film più visti in Italia. Ma se la curiosità ci ha spinto a scegliere questo cupo thriller apocalittico tra la grande proposta di Netflix di questo mese, dopo aver visto il film, possiamo dire che Il mondo dietro di te meritava tutto questo clamore? È davvero così bello questo film oppure, forse, sarebbe stato meglio optare per qualcos'altro? Ragioniamoci su.

Il film racconta la storia di una famiglia che, mentre si trova in vacanza a Long Island, viene sconvolta da strani eventi inspiegabili. Animali selvatici che appaiono nel loro giardino, navi da trasporto che si schiantano in spiaggia e aerei che cadono da soli. A un certo punto, nel cuore della notte, due estranei arrivano nella loro abitazione per scappare da un cyberattacco che diventa sempre più terrificante, e che obbligherà tutti a venire a patti con il proprio ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Una premessa va fatta, questo film è particolarmente angosciante, anzi, fa dell'angoscia la propria essenza e questa sensazione di terrore, paura, spaesamento è in continua crescita durante la visione del film arrivando a toccare il suo picco più alto proprio alla fine. L'argomento trattato, dopotutto, non poteva che essere affrontato a cuor leggero e da questo punto di vista il film è coerente con il messaggio che vuole lanciare al pubblico.

Più che una storia, quella de Il mondo dietro di te è un campanello d'allarme, una provocazione, una sorta di avvertimento che gli sceneggiatori di questo film hanno voluto dare al pubblico ma anche a chi governa il mondo facendo capire che, se si continua su certe strade, il collasso mondiale non solo è vicino ma imminente. E forse, a creare un senso di angoscia profonda nello spettatore è proprio il fatto che quanto accade sullo schermo è talmente verosimile da diventare quasi un assaggio di un futuro possibile dell'umanità.

Ma il film, al di là del suo messaggio che sicuramente rappresenta la sua parte più bella, merita di essere visto? Merita tutta questa popolarità? Se dobbiamo essere sinceri, Il mondo dietro di te non è un film eccezionale, né imperdibile. Anzi, è un film molto lento, a tratti inconcludente e con una storia che, alla fine, non risolve la maggior parte delle questioni lasciate aperte, né sviluppa del tutto i suoi personaggi che restano in un limbo senza andare mai avanti né indietro né fisicamente né psicologicamente.

Il mondo dietro di te rientra senza dubbio in un filone di film che punta a raccontare l'umanità attraverso i momenti più catastrofici che può vivere, e in questo ricorda White Noise di Noah Baumbach, ma se quest'ultimo risultava più completo nella struttura dei suoi personaggi e nel portare la storia da qualche parte, Il mondo dietro di te si ferma e resta bloccato nell'incipit di una storia che non procede mai, in un limbo di emozioni che non hanno modo di trasformarsi o evolversi e in un vero e proprio blocco interiore e fisico dei suoi protagonisti. Forse, l'intento del regista era proprio questo, di far restare personaggi e pubblico come "impantanati" in un momento di tensione continua dove tutte le strade sono possibili ma non si sa quale imboccare. Ma dal punto di vista di resa sullo schermo, questa scelta stilistica, non è proprio riuscita.

Lento, angosciante ma sicuramente intelligente per alcune scelte narrative, Il mondo dietro di te è uno di quei film che si guardano perché tutti ne parlano ma che, a posteriori, forse, ci si pente un po' di aver scelto e sicuramente non si guarderà mai una seconda volta.

Voto: 6