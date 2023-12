Il mondo dietro di te, film Netflix con Julia Roberts, la spiegazione del finale

Una vacanza di famiglia, un cyberattacco, il mondo prossimo al collasso. Tutto questo è Il mondo dietro di te, il nuovo thriller apocalittico di Netflix con Julia Roberts e Ethan Hawke ispirato al romanzo omonimo candidato ai National Book Award di Rumaan Alam. E per tutti coloro che sono stati incuriositi da questo thriller Netflix e vogliono sapere qualcosa in più sul suo finale, ecco un approfondimento sulla spiegazione del finale de Il mondo dietro di te.

Il mondo dietro di te: la trama

In questo thriller apocalittico dal premiato sceneggiatore e regista Sam Esmail (Mr. Robot), Amanda (la premio Oscar® Julia Roberts) e il marito Clay (il candidato agli Oscar® Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza è subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (il premio Oscar® Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Il mondo dietro di te: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Ma come finisce Il mondo dietro di te? Se volete scoprirlo, procedete con la lettura. Se non volete spoiler, fermatevi qui. Iniziamo con il dire che solo verso la fine del film viene spiegato il vero motivo degli eventi bizzarri che avvengono a inizio film come l'apparizione di animali selvatici in luoghi abitati, gli aerei che cadono, gli incidenti automobilistici automatici o le navi da trasporto che approdano violentemente sulle spiagge. Il mondo come lo conosciamo è pronto alla guerra civile ed è proprio questo quello che accadrà a fine film dove viene mostrato come il cyberattacco e tutte le sue conseguenze sono parti di un piano per far nascere una guerra civile negli Stati Uniti lasciando che siano gli stessi cittadini a innescarla dopo essere stati isolati, lasciati in preda al terrore e senza più contatti con il resto del mondo. Basta la paura, l'isolamento e un mondo che inizia a ribellarsi per creare odio verso gli altri e scatenare una vera e propria guerra civile. Ed è proprio quello che si vede a fine film quando Manhattan viene attaccata con bombe nucleari, le radiazioni si diffondono nell'aria e l'unica possibilità di salvezza è quella di nascondersi in bunker sotterranei e sperare che il mondo possa tornare a essere quello di un tempo, o perlomeno, un posto migliore. A fine film, infatti, vediamo come Clay, il personaggio interpretato da Ethan Hawke, è disposto a tutto per ottenere delle medicine per suo figlio che ha iniziato a perdere inspiegabilmente i denti, e le compra pagandole con tutti i contanti che ha da un uomo che aveva già capito che il mondo sarebbe andato in questa direzione. E alla fine, dopo che Clay e G.H. si sono resi conto che l'unico modo per sopravvivere è quello di chiudersi nel bunker anti atomico dei vicini di casa, si vede la piccola Rose trovare il bunker, entrarci e scoprire che è stato preparato proprio per un attacco del genere con scorte di cibo, una tv con lettore dvd e tantissimi film e cofanetti di serie tra cui poter scegliere. E così, con Rose che inizia finalmente a guardare l'ultimo episodio di Friends, la sua serie preferita che non aveva più potuto finire a causa del cyberattacco, finisce Il mondo dietro di te.