Il morso del coniglio 2 ci sarà? Cosa sappiamo

Diretto da Daina Reid (Shining Girls, The Handmaid's Tale, The Outsider) e sceneggiato da Hannah Kent (La donna del bosco, Devotion, Ho lasciato entrare la tempesta), Il morso del coniglio è il nuovo thriller psicologico di Netflix che tutti, ma proprio tutti, stanno guardando. Questa storia che affronta diverse tematiche dal trauma infantile alla maternità fino a passare per il lutto è un film avvincente che lascia, nel suo finale aperto, alle prese con diverse possibilità per un eventuale continuo. Dopo aver visto Il morso del coniglio, infatti, in tanti si stanno chiedendo se ci sarà un secondo film oppure no. Possiamo aspettarci Il morso del coniglio 2 su Netflix? Ecco cosa sappiamo finora.

Il morso del coniglio: di cosa parla

Sarah è una specialista in fertilità e ha una profonda conoscenza del ciclo della vita. Ma quando è costretta a dare un senso ai comportamenti sempre più strani della figlia deve mettere in discussione le proprie convinzioni e combattere i fantasmi del passato.

Il cast de Il morso del coniglio

Il cast del film Netflix Il morso del coniglio è composto da: Sarah Snook (Succession, The Beautiful Lie), Lily LaTorre, Damon Herriman (Thai Cave Rescue - Salvati dalla grotta, The Serpent, C'era una volta a... Hollywood) e Greta Scacchi (Darby & Joan, Shepherd).

Il morso del coniglio 2 ci sarà?

Il morso del coniglio è un film che termina con una finale aperto quindi in tantissimi, dopo averlo visto, non hanno potuto non chiedersi se ci sarà un sequel per questo thriller psicologico che stanno guardando tutti su Netflix. Ma quindi, Il morso del coniglio 2 ci sarà? Per ora non possiamo saperlo, il film sembrerebbe pensato per concludersi così ma non è detta l'ultima parola. Considerando il successo di questo lungometraggio su Netflix e il fatto che è tra i film più visti in tutto il mondo, la piattaforma di streaming potrebbe considerare un continuo del film ma staremo a vedere.

Il morso del coniglio 2 quando esce su Netflix

Se dovesse essere riconfermato da Netflix con un sequel, Il morso del coniglio potrebbe debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming già dal 2024 ma, per ora, queste sono solo supposizioni.