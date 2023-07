Perché tutti stanno guardando "Il morso del coniglio" su Netflix?

Il morso del coniglio

C'è un film che da quando ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 28 giugno ha subito catturato l'attenzione del pubblico. Parliamo de Il morso del coniglio, un thriller psicologico australiano che è diventato, in pochissimi giorni, uno dei film Netflix più visti in tutto il mondo. Sono ben 8,400,000 le visualizzazioni accumulate a livello globale da questo lungometraggio che mescola due generi di racconto, l'horror e il thriller e che riesce a tenere incollati allo schermo dall'inizio alla fine del film con una storia fatta di ricordi, verità nascoste, visioni dal passato e innumerevoli bugie. La storia è quella di Sarah, una specialista in fertilità che ha una profonda conoscenza del ciclo della vita ma quando è costretta a dare un senso ai comportamenti sempre più strani della figlia deve mettere in discussione le proprie convinzioni e combattere i fantasmi del passato.

Ciò che attrae di questo film è proprio quel "non detto" che permane per tutta la sua durata, quel gioco tra la soppressione psicologica dei propri traumi e il loro emergere con forza fino a distruggere tutte le false credenze. Così, quella corazza costruita negli anni dalla protagonista del film, che era diventata l'unico modo per poter andare avanti senza affrontare il dolore per le conseguenze delle proprie azioni, crolla e il risultato è un vero e proprio caos emotivo. È un continuo gioco psicologico, quello della protagonista de Il morso del coniglio, che non fa che cercare di mettere fine al continuo ripresentarsi di traumi infantili sopprimendo i suoi pensieri più profondi con false verità autoindotte. E così facendo fa ricadere su sua figlia di soli 7 anni, tutta la sua tristezza, rabbia, frustrazione e quel dolore irrisolto che le corrode ancora l'anima.

Il morso del coniglio è un film che lascia un po' di angoscia, è un lungometraggio che tormenta e che pone sullo schermo diverse tematiche dalla gelosia tra sorelle alla negazione del trauma, dalla maternità al lutto, giocando con piccoli indizi che vengono posti qua e là nella trama sotto forma di allucinazioni della protagonista per permettere a lei, ma soprattutto al pubblico, di capire l'incipit di una storia che è tutto il contrario di come appare.

Così, Il morso del coniglio diventa un modo per riflettere su se stessi, su quanto anche noi, così come la protagonista del film, tendiamo facilmente a voler dimenticare traumi passati per poi renderci conto che l'unico modo per andare avanti è affrontarli, guardarli in faccia e fare i conti con i propri errori.

Con una sceneggiatura abbastanza interessante e un montaggio che mantiene alta la tensione dall'inizio alla fine, Il morso del coniglio è il film perfetto per chi ama i thriller psicologici, per chi ha voglia di fare i conti con i lati più bui della propria anima, per chi non ha paura di esporsi a dei possibili trigger di traumi personali e chi, semplicemente, ama scovare l'assassino alla fine del film.

Coerente, oscuro, a tratti angosciante, Il morso del coniglio è un buon film ma se avete voglia di leggerezza, scegliete tutt'altro.

Voto: 6 e mezzo