Il Mostro, su Netflix la serie sul "Mostro di Firenze", trama e quando esce

Primo ciak per Il Mostro, la nuova serie Netlfix sul "Mostro di Firenze", presunto serial killer dietro sette duplici omicidi di coppie appartate in auto nelle campagne intorno a Firenze, commessi nel periodo tra il 1974 e il 1985. Questo fatto di cronaca diventa, infatti, una serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e Stefano Sollima, in arrivo prossimamente solo su Netflix. Ma cosa sappiamo finora su Il Mostro e quando possiamo aspettarci di vedere questa miniserie su Netflix? Scopriamolo insieme.