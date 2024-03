Il problema dei 3 corpi 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Il problema dei 3 corpi è la nuova serie di fantascienza di Netflix ispirata ai romanzi dell'autore cinese Liu Cixin. Si tratta di un adattamento seriale di 8 episodi che si ispira ai libri di Cixin raccontando una storia complessa e intelligente che parla di mondi immaginari abitati da popolazioni aliene avanzate che progettano di invadere la Terra e sterminare l'umanità. Quella raccontata da questa serie, creata dagli stessi nomi dietro il fenomeno Game of Thrones, è una storia coinvolgente e che lascia lo spettatore davanti a moltissimi spunti riflessivi. Ma cosa sappiamo a oggi sul continuo di questa serie? Ci sarà un sequel oppure no? Il problema dei 3 corpi 2 ci sarà? E se sì quando uscirà su Netflix?

Tra un attimo vi sveliamo tutte le novità sul sequel de Il problema dei 3 corpi ma intanto, ecco un piccolo recap sulla trama della serie.

Il problema dei 3 corpi: la trama

La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni '60 riecheggia nello spazio e nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni geniali scienziati, parte di un gruppo molto affiatato, uniscono le forze con una detective imperterrita per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

Il problema dei 3 corpi 2 ci sarà?

La domanda che tutti si stanno ponendo, dopo aver finito di vedere Il problema dei 3 corpi è: "Ci sarà una seconda stagione della serie?". Dopotutto il finale della prima stagione, per quanto deludente, lascia molte domande irrisolte e lascia spazio a tantissimi nuovi risvolti di trama che devono ancora essere spiegati e avere il proprio spazio. Dopotutto ricordiamoci che questa serie prende ispirazione da una trilogia quindi, in teoria, ci aspettiamo almeno tre stagioni della serie. Tutto sta, però, a come sarà accolta Il problema dei 3 corpi dal pubblico. Se le visualizzazioni pareggeranno le spese o le supereranno allora è quasi certo che Netflix rinnoverà la serie, altrimenti sarà cancellata. Staremo a vedere.

Il problema dei 3 corpi 2: quando esce su Netflix

Il problema dei 3 corpi 2 potrebbe uscire su Netflix già nel 2025 qualora dovesse essere riconfermato.